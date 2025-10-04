Çin'de havai fişek gösterisinde kaza!
Çin'in Liuyang eyaletinde, dron desteğiyle gerçekleştirilen havai fişek gösterisi sırasında yaşanan aksaklık nedeniyle havai fişeklerden çıkan kıvılcımların izleyenlerin üzerine doğru düştüğü görüldü. Yaşanan kazada herhangi bir yaralanma olmadığı bildirildi.
Havai fişeklerden kaynaklanan kıvılcımların çevrede bulunan ağaçlık alanlara düştüğü ve yangına sebep olduğu görüldü.
Olayın sebebi ise henüz tespit edilemedi.