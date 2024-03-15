Çin'de şişman leopar görüntüsüyle ünlü oldu

Çin'deki Panzhihua Hayvanat Bahçesi'nde bulunan şişman leopar, görüntüsü sebebiyle sosyal medyada gündem oldu.

Siçuan eyaletine bağlı Panzhihua'daki leopar, tombul görüntüsüyle viral hale geldi. Bazı Çinli sosyal medya kullanıcıları, leoparı fok sandıklarını söyledi.

Gençliğinden beri leoparı gördüğünü söyleyen Şie Fan adlı ziyaretçi, "En son 2017'de görmüştüm. O zaman kilosu normaldi" dedi.

Panzhihuha sakinleri, hayvanat bahçesindeki ayıların, devekuşlarının ve alpakaların da kilo aldığını belirtti.

Sosyal medya kullanıcıları, fazla beslendiklerini söyleyerek hayvanların sağlığı hakkında endişelerini dile getirdi.

REKLAM

Hayvanat bahçesi yetkilileriyse 16 yaşındaki leoparın, 2010'dan beri hayvanat bahçesinde bulunduğunu belirtti. Hareket edebileceği alanın kısıtlı olması nedeniyle hayvanın kilo aldığı kaydedildi. Leoparın, derisi sebebiyle de çok kilolu gözüktüğü öne sürüldü.

Yetkililer, leoparın kilo vermesi için çalışmalara başlandığını açıkladı. Büyük kediye verilen yemeklerin ve çevresinin iyileştirileceği duyuruldu. Leopara egzersiz yaptırılacağı da bildirildi.

*Haberin görselleri AP tarafından servis edilmiştir.