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Çin medyasına göre, Ulusal Sağlık Komisyonu tarafından salgını araştırmak üzere görevlendirilen uzman ekibin lideri Zhong Nanshan, zatürre benzeri hastalığa neden olan virüsün, insandan insan geçebildiğini belirtti.

Guangdong eyaletindeki 2 kişiye virüsün aile üyelerinden bulaştığının tespit edildiğini aktaran Zhong, söz konusu iki kişinin, hastalığın ortaya çıktığı Vuhan kentine gitmediğini ancak aile üyelerinin bu kentten dönmesinin ardından hastalığa yakalandıklarını ifade etti.

China Daily gazetesinde, virüsün tespit edildiği hastalarla ilgilenen bazı sağlık çalışanlarında da virüse rastlandığı bilgisi paylaşıldı.

Çin Merkez Televizyonunun (CCTV) haberine göre, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, son zamanlarda Vuhan kentinde ve diğer yerlerde görülen, yeni koronavirüs salgınının ciddiye alınması gerektiğini belirtti.

Virüsün yayılmasını engellemek için kararlı çabalar sarf edilmesi talimatını veren Şi, "Parti komiteleri, hükümetler ve her kademedeki ilgili departmanlar, insan hayatına ve sağlığına öncelik vermeli." diye konuştu.

Şinhua ajansının haberinde de Çin'de yeni bir koronavirüsün yol açtığı vakaların sayısının, yerel saatle 18.00 itibarıyla 224'e çıktığı, bunlardan 217'sinin doğrulandığı kaydedildi.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Çin'in Hubey eyaletinin Vuhan kentinde aralık 2019'da ortaya çıkan yeni bir koronavirüsün neden olduğu gizemli hastalık nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetmişti.

Virüsten kaynaklanan salgın, 2002 ve 2003'te yüzlerce kişinin ölümüne yol açan şiddetli akut solunum yolu sendromu (SARS) salgınını hatırlattığından ülkede endişeye yol açmıştı.

Çinli yetkililer, gizemli hastalığa ilişkin yapılan ilk incelemelerin, hastalığın SARS, Orta Doğu Solunum Sendromu (MERS),influenza, kuş gribi ve adenovirus olmadığını ortaya koyduğunu ifade etmişti.

Öte yandan, Hong Konglu uzmanlar virüsün genetik yapısının SARS ile yüzde 80 örtüştüğünü belirtmişti.

Hong Kong, Tayvan, Güney Kore, Japonya ve Tayland'da da bu hastalığın belirtilerini gösteren kişiler tedavi altına alınmıştı.