ABD'de hangi eyaletin ne kadar Afgan alacağı açıklandı

ABD, İngiltere ve Avustralya anlaşmasına Çin'den kınama 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / AA

Cao, yeni güvenlik ortaklığının bölgesel barış ve istikrara zarar verdiğini belirterek, "Aukus, bölgesel barış ve istikrarı ciddi şekilde baltalıyor, silahlanma yarışını yoğunlaştırıyor ve uluslararası nükleer silahların yayılmasını önleme çabalarına zarar veriyor." ifadelerini kullandı.

Sözcü Cao, güvenlik ortaklığının, "imzalayan ülkelerin, nükleer ihracatı jeopolitik oyunlar için bir araç olarak kullandığını bir kez daha kanıtladığını" savundu.

AUKUS GÜVENLİK ORTAKLIĞI

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ABD Başkanı Joe Biden ve Avustralya Başbakanı Scott Morrison, yayımladıkları ortak bildiride, üç ülkenin isimlerinin İngilizcedeki kısaltmasından oluşan "Aukus" adlı yeni bir güvenlik ortaklığının başlatıldığını duyurmuştu.

Bildiride, Avustralya Kraliyet Donanmasının nükleer enerjili denizaltılar edinmesini sağlamak için bu ülkenin destekleneceği belirtilmişti.

Avustralya'nın sahip olacağı nükleer enerjili denizaltıların, Hint-Pasifik'te istikrarı destekleyeceği ve bu ülkelerin ortak değerleri ile çıkarlarına katkı sunmak için kullanılacağı ifade edilmişti.

ANLAŞMA ÇİN'E KARŞI YAPILDI

Bu ülkeler, anlaşmanın, Çin'in büyüyen bir askeri varlığa sahip olduğu Hint-Pasifik bölgesindeki çıkarlarını savunmak için hayati öneme sahip olduğunu düşünüyor.

Çin'in artan etkisine karşı İngiltere'ye ait HMS Queen Elizabeth uçak gemisi, geçen hafta Hint-Pasifik bölgesine konuşlandırılmıştı.

AB: HABERİMİZ OLMADI

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB'nin İndo-Pasifik stratejisi hakkında düzenlediği basın toplantısında, Avustralya Başbakanı Scott Morrison'un Fransız Naval şirketinden 12 denizaltı alınması kararını iptal edip ABD ve İngiltere ile nükleer enerjili denizaltı inşa etme konusunda anlaştıklarından 'haberleri olmadığını' ifade etti.

"Bize danışılmadı, haberimiz yoktu. AB'nin güvenlik politikasından sorumlu yüksek temsilci olarak benim de bilgim olmadı." diyen Borrell, bu anlaşmanın bir gecede yapılamayacağını, hazırlıklarının uzun süredir devam etmiş olması gerektiğini belirtti.