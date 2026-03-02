Çin'den İran'a destek

İran Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile Çinli mevkidaşı Vang, telefonda görüştü.

Görüşmede, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik askeri saldırıları ve bölgedeki son gelişmeler ele alındı.

Çin Dışişleri Bakanı Vang, saldırılar sırasında hayatını kaybeden İran lideri Ayetullah Ali Hamaney için Çin hükümeti ve halkı adına başsağlığı dileklerini mevkidaşına iletti.

ABD-İsrail'in yasa dışı saldırılarını kınayan Vang, İran'ın egemenliğini, bağımsızlığını ve onurunu savunmasını desteklediklerini belirtti.

İRAN VE ÇİN GÖRÜŞTÜ

İran Dışişleri Bakanı Erakçi ise Çinli mevkidaşına ABD-İsrail ile savaştaki duruma ilişkin bilgi verdi.

İranlı Bakan, ABD-İsrail'e karşı yürütülen karşı saldırıların savunma amaçlı olduğunu ve İran’ın Körfez ülkeleriyle iyi komşuluk ilişkilerini sürdürme iradesini yinelediğini ifade etti.

Erakçi, İran'ın bazı Körfez ülkelerindeki ABD askeri üslerine misillemelerinin, bu ülkelere yönelik bir İran saldırısı olarak değil, saldırganlığın kaynağına ve kökenine karşı meşru bir yanıt olarak değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.