        Çin'den İran'a destek | Dış Haberler

        Çin'den İran'a destek

        Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, İran'ın egemenliğini, bağımsızlığını ve onurunu savunmasını desteklerken, ABD ve İsrail'in yasa dışı saldırganlığını kınadıklarını vurguladı

        Giriş: 02.03.2026 - 19:15
        İran Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile Çinli mevkidaşı Vang, telefonda görüştü.

        Görüşmede, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik askeri saldırıları ve bölgedeki son gelişmeler ele alındı.

        Çin Dışişleri Bakanı Vang, saldırılar sırasında hayatını kaybeden İran lideri Ayetullah Ali Hamaney için Çin hükümeti ve halkı adına başsağlığı dileklerini mevkidaşına iletti.

        ABD-İsrail'in yasa dışı saldırılarını kınayan Vang, İran'ın egemenliğini, bağımsızlığını ve onurunu savunmasını desteklediklerini belirtti.

        İRAN VE ÇİN GÖRÜŞTÜ

        İran Dışişleri Bakanı Erakçi ise Çinli mevkidaşına ABD-İsrail ile savaştaki duruma ilişkin bilgi verdi.

        İranlı Bakan, ABD-İsrail'e karşı yürütülen karşı saldırıların savunma amaçlı olduğunu ve İran’ın Körfez ülkeleriyle iyi komşuluk ilişkilerini sürdürme iradesini yinelediğini ifade etti.

        Erakçi, İran'ın bazı Körfez ülkelerindeki ABD askeri üslerine misillemelerinin, bu ülkelere yönelik bir İran saldırısı olarak değil, saldırganlığın kaynağına ve kökenine karşı meşru bir yanıt olarak değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

        İsrail ve ABD'nin saldırılarında İran vatandaşlarının öldürülmesi, hastanelere saldırılar ve Minab kentindeki bir ilkokulda 171 İranlı kız çocuğunun öldürüldüğü saldırıya işaret eden Erakçi, uluslararası toplumun bu eylemleri kesin şekilde kınama sorumluluğunu vurguladı.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

        Kuşadası'nda eski oda başkanı silahlı saldırıda yaralandı

        AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, H.C.'nin silahlı saldırısına uğrayan eski Kuşadası Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Hüsnü Öten (78), bacağından yaralandı. (DHA)

