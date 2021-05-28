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Çin'den ithal bazı suni deri ve çapa makinelerine yönelik dampinge karşı önlem uygulanacak

Ticaret Bakanlığı, Çin'den bazı suni deri ve çapa makineleri ithalatında haksız rekabetin önlenmesi amacıyla dampinge karşı önlem uygulanmasına karar verdi.

Çin'den ithal bazı suni deri ve çapa makinelerine yönelik dampinge karşı önlem uygulanacak
AA

Ticaret Bakanlığı, Çin'den bazı suni deri ve çapa makineleri ithalatında haksız rekabetin önlenmesi amacıyla dampinge karşı önlem uygulanmasına karar verdi.

Bakanlık tarafından hazırlanan iki ayrı "İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Söz konusu tebliğlere göre, Çin menşeli "koagüle suni deri" ve "diğer çapa makineleri" ürünlerine yönelik başlatılan nihai gözden geçirme soruşturması tamamlandı.

Mevcut önlemin yürürlükten kalkması durumunda dampingin ve zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu saptandı.

Bu kapsamda, Çin'den ithal edilen "koagüle suni deri"de kilogram başına 1,9 dolar, "diğer çapa makineleri"nde CIF bedelinin yüzde 49,49'undan yüzde 92,25'ine kadar dampinge karşı önlem uygulanmasına karar verildi.

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