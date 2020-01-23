SON DAKİKA! Çin'den sonra bir ülkede daha coronavirüs!

HABERTURK.COM

Singapur Sağlık Bakanlığı, ülkede ilk Coronavirüs vakasının tespit edildiğini açıkladı.

İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde yaşayan kişilerde tespit edilen virüsle ilgili daha sonra ABD, Japonya, Güney Kore ve Tayland'da da şüpheli vakalar görüldü.

Daha önce Hong Kong'da da coronavirüs bulaşan bir hastanın olduğu açıklanmıştı.

Coronavirüs nedeniyle şu ana kadar 17 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin en yaşlısı 89 en genci 48 yaşında ve yaş ortalamaları 73.

Çin hükümeti hızla yayılan salgının ardından 11 milyon kişinin yaşandığı Wuhan kentini karantinaya aldı. Wuhan'ın yanı sıra yakınlarda bulunan Ezhou kentindeki bütün tren istasyonlarının kapatıldığı belirtildi.

Başkent Pekin'de ise ünlü Çin yeni yılı kutlamalarının da içerisinde olduğu birçok kitlesel etkinlik iptal edildi. Dünya genelinde birçok havaalanlarında da acil durum ilan edilirken, Çin'den gelen yolculara özel gözetimler yapılıyor.

Virüsle ilgili yapılan ilk incelemelerde, virüsün ilk olarak yılanlardan insanlara geçtiği olasılığı öne çıkarken, porsuklar ve fareler de diğer ihtimaller olarak belirtiliyor.

ÇİN'DE BÜYÜK ÇAPLI ETKİNLİKLER İPTAL

Pekin Belediyesi Kültür ve Turizm Bürosundan yapılan açıklamaya göre, halkın sağlını korumak ve salgını önlemek adına Bahar Bayramı'nın huzur içinde geçmesini temin etmek ve halkın kalabalık kitleler oluşturmasını azaltmak amacıyla büyük çaplı etkinlikler iptal edildi.

Bugünden itibaren başlayan yasağın, Bahar Bayramı dolayısıyla tapınaklarda toplanmayı da kapsayacağı, halka salgının gidişatına göre bilgilendirmeler yapılacağı kaydedildi.

Diğer yandan Cıciang eyaletinde de söz konusu virüs nedeniyle, manastırlar dahil, dini mekanlarda büyük çaplı faaliyetlerin iptal edildiği belirtildi.