Koronavirüsle ilgili yeni teori! Yarasa çorbasından mı bulaştı? - Haberler

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Koronavirüsün patlak vermesi 17 ölüme neden oldu ve Çin'in şehri Wuhan'ın karantina altına alınmasına neden oldu. Ortaya çıkan yarasa çorbası görüntüleri, koronavirüsün bu çorbadan kaynaklandığı iddialarını gündeme getirdi.

17 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ

Mirror gazetesinde yer alan habere göre; 17 kişiyi öldüren ölümcül koronavirüs, Çin şehri Wuhan'da popüler bir yemek olan yarasa çorbası tarafından yayılmış olabilir.

Uzmanlar Çin Bilim Bülteni'nde yayınlanan bir makaleye göre; araştırmacılar zatürree ve SARS'a benzer koronavirüsün meyve yarasalarından kaynaklanmış olabileceğine inanıyor.

Virüsün ortaya çıktığı Wuhan, virüs yayılmaya devam ettikçe karantinaya alındı. Wuhan yerel yönetimi, tüm kentsel ulaşım ağlarını kapatacağını ve perşembe günü sabah saat 10'dan itibaren şehirden giden seferleri durduracağını söyledi.

Hükümet, vatandaşları özel şartlar dışında şehri terk etmemeleri konusunda uyardı.

Çin, şu ana kadar 571 virüs vakasını ve 17 kişinin ölümünü doğruladı.

VİRÜS YARASA ÇORBASINDAN KAYNAKLANMIŞ OLABİLİR

Sıra dışı mutfağın görüntülerinin ortaya çıkmasından sonra virüsün yarasa çorbasından kaynaklanmış olabileceği teorileri ortaya atıldı.

Güney Çin Sabah Postası'nda bilim insanlarının yayınlanan açıklamasında şu bilgilere yer verildi: "Wuhan koronavirüsün doğal konakçısı yarasalar olabilir ama yarasalar ve insanlar arasında bilinmeyen bir ara ürün de olabilir."

Uzmanlar, virüsten etkilenen insan sayısının açıklanandan çok daha yüksek olmasının muhtemel olduğunu belirtti. Önde gelen virologlar ise milyarlarca kişinin risk altında olabileceğini öne sürdü.

Küresel Bulaşıcı Hastalık Analizleri Tıbbi Araştırma Merkezi Direktörü Profesör Neil Ferguson, Wuhan'da koronavirüs ile enfekte olan tahmini insan sayısının 4.000 civarında olduğunu söyledi.