Demet Demirkır demetdemirkir@haberturk.com

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla yayılan yeni bir virüs tüm dünyayı endişelendirdi. Koronavirüsün neden olduğu zatürreye benzetilen gizemli hastalık yüzünden şimdiye dek 9 kişi hayatını kaybetti. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu'na göre, dün 77 kişide koronavirüs teşhis edildi. Ülke genelinde ise vaka sayısının 291'e yükseldi.

Virüs, son olarak ABD'nin Washington eyaletindeki bir kişide tespit edildi. Çin ziyareti sonrasında hastalandığı belirtilen kişinin Wuhan'da görülen koronavirüsün aynısını taşıdığı belirtildi. Tedavi altına alınan hastanın durumunun ağır olduğu kaydedildi.

Uzmanlar, başlangıçta yeni virüsün insanlara yalnızca hayvanlardan geçebileceğini söylemişti ancak gizemli hastalığa yol açan koronavirüsün insandan insana bulaşabildiği de kaydedildi.

TÜRKİYE İÇİN RİSK SÖZ KONUSU MU?

Habertürk'e konuşan Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, "Çin'in Wuhan şehrinde görülen koronavirüsün neden olduğu hastalık yüzünden 9 kişi hayatını kaybetti. Dün ABD'de görüldü. Şu an Türkiye için bir risk yok ama solunum yoluyla insandan insana bulaşan bir hastalık bu. Türkiye için tek risk; Çin Wuhan'dan Türkiye'ye yapılan seferlerdir ama oradan direkt uçuş yok. Çin'den ABD, Rusya ve Avustralya gibi ülkelere daha yoğun uçuşlar olduğu için bu ülkeler daha farklı tedbirler aldı. Türkiye'de ise Hudut ve Sahiller Genel Müdürlüğü, İstanbul'a uçuşu olan hava yolu şirketlerini gerekli önlemleri almaları gerektiği konusunda uyardı. Şüpheli bir yolcu görüldüğünde de hasta karantinaya alınacak. Bunun dışında şu an Türkiye'de farklı bir tedbir alınmasını gerektirecek bir durum yok" açıklamalarında bulundu.

VİRÜS BALIK PAZARINDAN BULAŞMIŞ OLABİLİR!

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı, "Koronavirüsler zoonotik yani hayvanlardan insanlara bulaşabilen bir mikroptur. 31 Aralık 2019'da Çin’nin Wuhan şehrinde ilk vaka tespit edildi. 7 Ocak'ta ise bunun yeni bir koronavirüs tipi olduğu ve kaynak olarak Wuhan kentindeki balık pazarından bulaştığından şüphe edildi. Koronavirüsler 2002'de yine Çin'de SARS (Ciddi Akut Solunum Yetmezliği) hastalığına neden olmuştu. Bu salgın 26 ülkeye yayıldı, 8 binin üzerinde insan enfekte oldu ve 800 kişi hayatını kaybetti. Hastalık şu an Çin'de 300'ü aşkın insanı etkiledi ve sayı giderek artıyor. Toplam ölü sayısı 9 kişi ancak durumu ağır vakalar mevcut. Japonya, Tayland, Kuzey Kore ve en son Amerika'da vakalar görülmeye başlandı" diye konuştu.

HUDUT VE SAHİLLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ RİSKLİ ÜLKELER İLE BAĞLANTILI TÜM UÇUŞLARI DENETLİYOR

Çin'in bu salgında ekonomik, turistik ve stratejik kaygı nedeniyle çok ciddi önlemler aldığına dikkat çeken Doç. Dr. Savaşçı, "Çin Ulusal Sağlık Komisyonu başkanı salgının kaynak kontrolü ve karantina önlemlerinin en üst seviyede alındığını belirtti. Bu hastalık özellikle çocuklar, yaşlılar ve kronik hastalığı olup bağışıklık sistemi baskılı hastalar için çok büyük bir risk oluşturuyor. Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi, Amerika ve Türkiye gerekli önlemleri aldı. Sağlık Bakanlığı Hudut ve Sahiller Genel Müdürlüğü, havalimanlarında riskli ülkeler ile bağlantılı tüm uçuşları denetliyor" açıklamasında bulundu.

RİSK GRUBUNDAKİ KİŞİLERE 'SEYAHATİNİZİ ERTELEYİN' UYARISI

Doç. Dr. Savaşçı, sözlerine şöyle devam etti: "Eğer ateş, solunum sıkıntısı, zatürreli bir vaka tespit edilirse karantina önlemleri en üst seviyede uygulanacak. Şu an için Türkiye'de riskli bir vakamız yok ve 2002'de yaygın hastalığa rağmen ülkemizde bu virüse rastlanmamıştı. Ancak yine de risk gruplarındaki vatandaşlarımızın seyahatlerini ertelemeleri ve gerekli koruyucu önlemleri almaları gerekir. Çünkü bu virüsle enfekte olduktan sonra ölüm oranı yüksek, ilaç tedavisi ve aşısı ise yok."

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ TAVSİYESİ

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) akut solunum yolu enfeksiyonlarının genel bulaşma riskini azaltmak için önerilerde bulundu:

* Akut solunum yolu enfeksiyonları olan kişilerle yakın temastan kaçınmak,

* Özellikle hasta insanlar veya çevresi ile doğrudan temas ettikten sonra sık sık el yıkamak,

* Çiftlik veya vahşi hayvanlarla korunmasız temastan kaçınmak,

* Akut solunum yolu enfeksiyonu semptomları olan kişiler öksürürken görgü kurallarını uygulamalıdır (mesafeyi korumalı,

öksürürken ve hapşırırken tek kullanımlık kağıt mendil veya kıyafetlerle ağız ve burun kapatılmalı ve eller yıkanmalı),

* Sağlık kuruluşlarında, hastanelerde, özellikle acil servislerde standart enfeksiyon önleme ve kontrol uygulamalarını artırmak.