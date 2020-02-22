TIR ve kamyonet arasında kovalamaca

DHA

Ukrayna'nın Çin'den 48´i Ukrayna vatandaşı olmak üzere 77 kişiyi tahliye etmesi ülkeyi karıştırdı.

Gelen kişileri şehirlerinde istemeyen Ukraynalıların düzenlediği protestolarda 9´u polis 10 kişi yaralandı, 24 kişi ise gözaltına alındı.

Ukraynalılar, Çin'den gelen kişileri virüs taşıma ihtimaline karşı şehirlerinde istemediklerini belirterek protesto düzenledi. Karantina altına alınacak kişilerin otobüslerle taşınacağı güzergahta polis önlem aldı alncak öfkeli göstericiler Çin'den gelenleri taşıyan bu otobüsleri taş yağmuruna tuttu.

9 POLİS YARALANDI

Polis bu eylemcilere ve hastane önünde barikat kuran göstericilere müdahale etti.

Yerel medya, yaşanan arbedelerde 9´u polis 10 kişinin yaralandığını ve 24 kişinin de gözaltına alındığını bildirdi.