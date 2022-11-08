Çin'den Avustralya'ya 'zeytin dalı' 0:00 / 0:00

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Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Avustralya'ya karşılıklı güveni yeniden tesis ederek ilişkileri doğru yönde sürdürme çağrısında bulundu.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Vang, Avustralyalı mevkidaşı Penny Wong ile yaptığı telefon görüşmesinde, ilişkilerin geliştirilerek sürdürülmesinin iki ülkenin ve halklarının çıkarına olacağını ifade etti.

Vang, tarafların kapsamlı stratejik iş birliğinin temel doğrultusuna bağlı kalarak birbirinin meşru kaygılarını anlaması ve farklılıklarına saygı göstererek ortak çıkar ve fayda oluşturacak bir zemin bulması gerektiğini vurguladı.

Avustralyalı Bakan Wong da ülkenin mevcut görüş farklarını derinleştirme niyeti olmadığını, sorunları karşılıklı saygı çerçevesinde sorumlu bir anlayışla ele almaktan yana olduğunu belirtti.

Wong, Çin-Avustralya ilişkilerinin geliştirilmesinin iki ülkenin karşılıklı ulusal çıkarlarının korunarak sürdürülebileceğine inandıklarını belirtti.

Çin-Avustralya ilişkileri Canberra yönetiminin Kovid-19 salgının ilk aylarında virüsün kökeninin araştırılmasına yönelik girişiminin ardından gerilimli bir seyre girmişti.

Pekin yönetimi, Avustralya'dan ithal ürünlere getirdiği kısıtlamalarda siyasi alandaki gerilimi ticaret boyutuna taşımıştı.

Avustralya'nın geçen yıl ABD ve İngiltere ile nükleer denizaltı teknolojisi alanında iş birliği öngören AUKUS anlaşması, Çin tarafından Pasifik'te kendisine karşı bir ittifak olarak yorumlanmıştı.