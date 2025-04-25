Çin Dışişleri Bakanlığı: ABD karmaşa yaratmayı bırakmalı

Pekin yönetimi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ile tarife müzakerelerinin sürdüğüne ilişkin iddiasını bir kez daha yalanlarken, Washington'un kamuoyunu yanılttığını öne sürdü.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Ciakun, başkent Pekin'de düzenlenen olağan basın toplantısında konuyla ilğili soruya, "ABD ve Çin, tarifeler konusunda istişare veya müzakere yürütmüyor." yanıtını verdi.

Sözcü Guo, Washington yönetimine tarifeler konusunda kamuoyunu yanıltmaya son verme çağrısında bulundu.

Çin, ABD Başkanı Donald Trump'ın 2 Nisan'da duyurduğu "karşılıklı tarifelere" tepki göstermiş ve aynı oranda karşılık vermişti. İki ülke arasında tarife restleşmesi sonunda ABD, Çin'e uyguladığı gümrük tarifesini yüzde 145'e, Pekin de yüzde 125'e kadar çıkarmıştı.

REKLAM

Washington yönetimi, diğer ülkelere getirdiği karşılıklı tarifeleri 90 gün ertelerken, Çin'e yönelik olanlar ise yürürlüğe girmişti.

Trump'ın "görüşmeler aktif" iddiası

ABD Başkanı Trump, önceki gün Oval Ofis'te düzenlediği bir imza töreninde, ABD ile Çin arasındaki gümrük tarifeleri anlaşmazlığına ilişkin konuşmuş, Çin'le bu konuda "görüşmelerin aktif olduğunu" söylemişti.