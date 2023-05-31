Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Sağlık
ABONE OL

Çin hükümetine çalışan bilim insanı, Covid'in laboratuvar kaynaklı olduğu ihtimalini reddetmedi

Çin Hastalık Kontrol Merkezinin (CDC) eski Başkanı Prof. Dr. George Gao, Covid-19 salgınının başlangıç noktasının bir laboratuvar olabileceği ihtimalinin göz ardı edilemeyeceğini söyledi

Çin hükümetine çalışan bilim insanı, Covid'in laboratuvar kaynaklı olduğu ihtimalini reddetmedi
AA

Çin Hastalık Kontrol Merkezinin (CDC) eski Başkanı Prof. Dr. George Gao, BBC Radio 4'e yaptığı açıklamada Covid-19 salgınını değerlendirdi.

Şu anda Çin Ulusal Doğa Bilimleri Vakfı Başkan Yardımcılığı görevinde bulunan Gao, Covid-19'un Wuhan'daki bir laboratuvardan yayılmış olabileceği ihtimaline ilişkin, "Her şeyden şüphelenebilirsiniz. Bu bir bilim. Hiçbir ihtimali göz ardı edemeyiz" dedi.

Covid-19'un kaynağı olabileceği tartışılan Wuhan Viroloji Enstitüsüne yönelik resmi bir soruşturma yürüttüklerini de söyleyen Gao, "Laboratuvar, sahadaki uzmanlar tarafından birkaç kez incelendi" diye konuştu.

Gao, soruşturmanın sonuçlarını görmediğini ancak "temiz" raporu verildiğini kaydederken, Çin hükümetine yakın kişiler tarafından ilk kez laboratuvarın soruşturulduğu kabul edilmiş oldu.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Araştırma: Flavonoid tüketimi yaşla bağlantılı zihinsel gerilemeyi azaltıyor
SAĞLIK Tüketimi yaşa bağlı zihinsel gerilemeyi azaltıyor!
İngiliz hükümetinden, çocukların elektronik sigara kullanımını engellemeye yönelik adım
SAĞLIK İngiltere'den çocukların e-sigara kullanımını ...
Sıcak yiyecekleri buzdolabına koyduğunuzda ne olur? Meğer birçoğumuz yanlış yapıyormuşuz!
SAĞLIK Sıcak yiyecekleri buzdolabına koyduğunuzda ne olur?
Kan damarları ve kalbin sinsi düşmanı! Sessiz katil hipertansiyona neden oluyor, şişkinlik yapıyor!
SAĞLIK Sessiz katil hipertansiyona neden oluyor, şişkinlik ...
Kilo almanızın nedeni bunlar olabilir: Bel çevrenizi genişleten 5 şaşırtıcı kahvaltılık yiyecek!
SAĞLIK Bel çevrenizi genişleten 5 şaşırtıcı kahvaltılık ...
En fazla kaloriyi yakan ve daha hızlı kilo vermenize yardımcı olan 6 egzersiz ile hayalinizdeki ölçüye kavuşun!
SAĞLIK En fazla kaloriyi yakarak daha hızlı kilo verdiren 6 ...
Beyaz pirinç sağlıklı mı? İşte pirinç tüketmenin 7 etkisi
SAĞLIK Beyaz pirinç sağlıklı mı? İşte pirinç tüketmenin 7 ...
Fazla yağlar kabusunuz olmasın! Hızlı ve sağlıklı kilo vermek için 13 ipucu
SAĞLIK Hızlı ve sağlıklı kilo vermek için 13 ipucu!
50 yaşından sonra hızlı kilo vermek isteyenler dikkat! Zinde bir vücuda sahip olmak için 5 yeme alışkanlığı!
SAĞLIK 50 yaşından sonra hızlı kilo vermek için 5 yeme ...
Asla kilo verememenizin nedeni işte bunlar! Fit ve sağlıklı vücudun düşmanı 11 besini hayatınızdan mutlaka çıkarın!
SAĞLIK Asla kilo verememenizin 11 nedeni!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.