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Çin'in ihracat ve ithalatı geriledi

Çin'de ekonomik toparlanmadaki kırılganlığın yeni bir işareti olarak mayısta ihracat ve ithalatta düşüş kaydedildi

Çin'in ihracat ve ithalatı geriledi
AA

Çin Gümrükler Genel İdaresi verilerine göre, mayısta geçen yılın aynı dönemine kıyasla, ihracat yüzde 7,5 azalarak 283,5 milyar dolara, ithalat ise yüzde 4,5 düşüşle 217,7 milyar dolara geriledi.

Çin'de geçen yıl bahar aylarında büyük nüfusa ve kilit sanayi kollarına ev sahipliği yapan şehirlerdeki kapanma tedbirlerinin sebep olduğu düşük baza rağmen ihracatın belirgin şekilde azalması, dünyanın en büyük ihracatçısı konumundaki ülkenin ekonomisinin salgın sonrası toparlanmasına dair soru işaretleri yaratıyor.

İhracattaki azalma, finansal hizmetler servisi Wind'in yüzde 0,1'lik düşüş yönündeki beklentisinin üzerinde gerçekleşti.

İhracat, yılın ilk iki ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,8 azaldıktan sonra martta yüzde 14,8, nisanda yüzde 8,5 ile beklentilerin üzerinde bir artış göstermişti.

Analistler, ihracattaki düşük performansın, küresel talebin zayıf olmasından kaynaklandığını belirterek hükümetin mevcut koşullarda iç talebi artırmaya yönelmesi gerektiğine işaret ediyor.

Öte yandan ülkenin ithalatında yılın ilk dört ayında gözlenen düşüş eğilimi mayısta da sürdü. İthalat, ilk iki aydaki yıllık yüzde 10,2 azalmanın ardından martta 1,4 düşüşle toparlanma eğilimi göstermişti. Ancak nisanda 7,9 ile devam eden düşüş eğilimi mayısta yüzde 4,5 ile sürdü.

İthalattaki azalma, Wind'in yüzde 6,8'lik azalma beklentisinin altında kaldı.

Nisanda 90,2 milyar dolar dış ticaret fazlası mayısta 65,8 milyar dolara geriledi.

Dış ticaret verilerinin açıklanmasının ardından Çin yuanı ABD doları karşısında değer kaybetti. Dolar-yuan paritesi, uluslararası piyasada 7,1210'dan 7,1290'a çıktı.

İmalat sektöründe öncü ekonomik aktivite verileri, Kovid-19 kısıtlamalarının geçen yılın sonunda kaldırılması ve ilk üç ayda kaydedilen büyümenin ardından, son iki ayda yeniden daralma işareti veriyor.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun (UİB) açıkladığı Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), nisanda hem imalat hem de imalat dışı sektörlerde gerilemişti.

İmalat sanayi PMI 0,4 puan azalarak 48,8'e, imalat dışı PMI ise 1,9 puan düşüşle 54,5'e gerilemişti.

PMI endekslerinde 50'nin üzerindeki değerler ekonomik faaliyetlerdeki artışa, altındaki değerler azalmaya işaret ediyor.

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