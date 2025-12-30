Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Çin, Tayvan'ı kuşatan askeri tatbikatını sürdürüyor | Dış Haberler

        Çin, Tayvan'ı kuşatan askeri tatbikatını sürdürüyor

        Çin'in, egemenlik ihtilafı içinde olduğu Tayvan'ın çevresinde başlattığı askeri tatbikat, ikinci gününde devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2025 - 10:05 Güncelleme: 30.12.2025 - 10:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çin'in Tayvan çevresindeki tatbikatı sürüyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Çin Halk Kurtuluş Ordusunun (ÇHKO) Tayvan'ın bulunduğu bölgeden sorumlu Doğu Cephesi Komutanlığı Sözcüsü Yüzbaşı Li Xi, komutanlığa bağlı kara birliklerinin, sabah saatlerinde Ada'nın kuzeyinde sulara konuşlandırılan hedeflere uzun menzilli atış talimleri yaptığını bildirdi.

        Öte yandan komutanlıktan yapılan ayrı bir açıklamada, tatbikat kapsamında deniz hedeflerine yönelik saldırı simülasyonları ile hava savunma ve denizaltı savunma operasyonları yürütüleceği belirtildi.

        Doğu Cephesi Komutanlığı, dün, Tayvan Adası'nı kuzey, güneybatı, güneydoğu ve doğu bölgelerinde, muhripler, firkateynler, savaş jetleri, bombardıman uçakları ve insansız hava araçlarının katıldığı kapsamlı askeri tatbikata başladığını bildirmişti.

        REKLAM

        "Adalet Görevi 2025" adı verilen tatbikatın, hava-deniz muharebe hazırlık devriyeleri, kapsamlı üstünlüğün ele geçirilmesi, kilit liman ve bölgelerinin bloke edilmesi ve ada zinciri dışından müdahalelere tam boyutlu caydırıcılığa odaklandığı ifade edilmişti.

        Tayvan karşı kıyısında yer alan Çin'in Fucien eyaletinin sahil güvenlik birimi de askeri tatbikat ile eş zamanlı olarak Tayvan Adası'nın çevresinde "kanun koruma devriyesi" yürüttüğünü duyurmuştu.

        ADA ÇEVRESİNDE 130 HAVA ARACI VE 22 GEMİ GÖRÜLDÜ

        Tayvan Savunma Bakanlığının ABD merkezli sosyal medya platformu X'teki hesabından yapılan açıklamada, dün sabahtan bu yana Tayvan Adası'nın çevresinde Çin'e ait 130 askeri hava aracı ve 22 geminin tespit edildiği bildirildi.

        Açıklamada, hava araçlarından 90'ının, Tayvan Boğazı'nda tarafların etki alanlarını ayırdığı kabul edilen orta çizgiyi geçtiği ve Tayvan'ın "Hava Savunma Tanımlama Bölgesi (ADIZ)" ilan ettiği sahanın kuzey, merkez, güneybatı ve doğu bölümlerinde uçtuğu belirtildi.

        Ada çevresinde ayrıca Çin donanmasına ait 14 savaş gemisi ile 8 resmi geminin tespit edildiği aktarılan açıklamada, Tayvan ordusunun durumu izlediği ve yanıt verdiği kaydedildi.

        REKLAM

        Bakanlık, dün, Çin'in Ada çevresindeki askeri hareketliliğine karşı "Acil Yanıt Tatbikatı" başlatıldığını duyurmuştu.

        TRUMP "HİÇ ENDİŞELİ DEĞİL"

        Çin ordusunun tatbikatı, ABD'nin 17 Aralık'ta Tayvan'a yaklaşık 11 milyar dolarlık silah satışına onay vermesinin ardından geldi. ABD Kongresi'nin onayıyla yürürlüğe girecek anlaşma, bugüne dek Tayvan'a en büyük ölçekli silah satışı olmuştu.

        Washington yönetimi, henüz tatbikata ilişkin bir açıklama yapmazken, ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ortak basın toplantısında gazetecilerin sorduğu soruya verdiği yanıtta, tatbikat nedeniyle "hiç endişeli olmadığını" ifade etti.

        Ada çevresinde askeri hareketliliğin yaklaşan bir çatışmanın işareti olup olmadığına ilişkin soruya Trump, "Başkan Şi (Cinping) ile çok iyi bir ilişkim var. Bana bu konuda hiçbir şey söylemedi, bunu yapacağını zannetmiyorum." yanıtını verdi.

        Çin ordusu, 2022'de dönemin ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan'ı ziyaretinin ardından, 2023'te dönemin Tayvan lideri Tsai Ing-wen'in ABD'ye yaptığı ziyaretlerin sonrasında ve 2024'te Tayvan'ın yeni lideri Lai Ching-te'nin göreve başladığı mayısta ve ilk "Ulusal Gün" konuşmasını yaptığı ekimde askeri tatbikatlar düzenlemişti. Söz konusu tatbikatlara "Müşterek Kılıç" adı verilmişti.

        REKLAM

        ÇHKO, bu yıl da 1-2 Nisan'da "Boğaz Tufanı 2025/A" adıyla, Ada'yı kuşatan kapsamlı askeri tatbikat düzenlemişti.

        Çin-Tayvan anlaşmazlığı

        Çin'de İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Çan Kay-şek liderliğindeki Çin Milliyetçi Partisi (Koumintag) güçleri ile Mao Zıdong önderliğindeki Çin Komünist Partisi (ÇKP) güçleri arasında yaşanan iç savaşta galip gelen komünistler, 1 Ekim 1949'da Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunu ilan etmişti.

        İç savaşı kaybeden Koumintag üyeleri ise Tayvan'a yerleşip 1912'de kurulan "Çin Cumhuriyeti" iktidarının Ada'da devam ettiğini ileri sürerek, burada geçici hükümet kurmuştu. Çin Halk Cumhuriyeti'nin kendi topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor.

        Çin ana karası ile Tayvan arasındaki ayrılık hala sürüyor. Son yıllarda Tayvan üzerindeki askeri baskıyı artıran Pekin yönetimi, Ada'nın ana kara ile yeniden birleşmesi için gerekirse güç kullanımını dışlamayacağını vurguluyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Altındağ'da trafik tartışmasında EGO otobüs şoförünü darbeden 3 şüpheli yakalandı

        Mehmet Gökhan HAKBİLİR/ANKRA,(DHA)- ANKARA'nın Altındağ ilçesinde yol verme nedeniyle tartıştıkları EGO otobüs şoförü A.S.'yi darbeden 1 çocuk 3 şüpheli polis ekiplerince yakalandı. Olay, saat 17.00 sıralarında Atatürk Bulvarı Opera Köprüsü altındaki otobüs duraklarında meydana geldi. EGO otobüs şoförü A.S. ile 3 kişi arasında yol verme meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine Ş.K., S.A. ve suça sürüklenen çocuk (S.S.Ç) B.A., otobüs şoförü A.S.'yi darbetti. Olayın ardından bölgeden kaçan şüpheliler, polis ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede yakalandı. Otobüs şoförünü darbeden 3 kişi, emiyete götürüldü.  

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Valilik açıkladı... İstanbul'da yılbaşı önlemleri!
        Valilik açıkladı... İstanbul'da yılbaşı önlemleri!
        İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 110 gözaltı
        İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 110 gözaltı
        Beyonce milyarder oldu
        Beyonce milyarder oldu
        Trump'tan Fed başkanına dava tehdidi
        Trump'tan Fed başkanına dava tehdidi
        Erden Timur tutuklandı
        Erden Timur tutuklandı
        Hakan Çalhanoğlu için flaş iddia: Bonservisini duyurdular!
        Hakan Çalhanoğlu için flaş iddia: Bonservisini duyurdular!
        'Rüya Gibi' geçti
        'Rüya Gibi' geçti
        Doğu buz kesti! İki kent -25'i gördü!
        Doğu buz kesti! İki kent -25'i gördü!
        Milyonlarca kişiyi yasa boğdular
        Milyonlarca kişiyi yasa boğdular
        Kapıcı gündelikçi primi belli oldu
        Kapıcı gündelikçi primi belli oldu
        Donald Trump, Binyamin Netanyahu ile görüştü
        Donald Trump, Binyamin Netanyahu ile görüştü
        Ukrayna Putin'in konutuna saldırı girişiminde bulundu mu?
        Ukrayna Putin'in konutuna saldırı girişiminde bulundu mu?
        Sağanak yağmur ve kuvvetli rüzgar uyarısı
        Sağanak yağmur ve kuvvetli rüzgar uyarısı
        'Özel biri' değil, skandal biri!
        'Özel biri' değil, skandal biri!
        Osimhen devlerin radarında!
        Osimhen devlerin radarında!
        33 yaşındaki kadın kayboldu! Kampta kâbus!
        33 yaşındaki kadın kayboldu! Kampta kâbus!
        Okan Karacan etkin pişmanlıktan faydalandı
        Okan Karacan etkin pişmanlıktan faydalandı
        Fatih Altaylı hakkında tahliye kararı
        Fatih Altaylı hakkında tahliye kararı
        14 futbolcu için "şike" iddiasıyla tutuklama talebi!
        14 futbolcu için "şike" iddiasıyla tutuklama talebi!
        İspanya'ya HÜRJET satışı için imzalar atıldı
        İspanya'ya HÜRJET satışı için imzalar atıldı