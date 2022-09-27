Çin ve Rusya savaş gemileri ABD yakınlarında görüldü

ABD Sahil Güvenliğinden yapılan açıklamada, Çin donanmasına ait 3 geminin, 4 Rus savaş gemisi ile Alaska'ya bağlı Aleutian takımadalarındaki Kiska Adası'nın 139 kilometre kuzeyinde tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, aralarında bir Çin güdümlü füze kruvaziyeri ile bir Rus destroyerinin olduğu savaş gemilerinin, aynı formasyon içinde seyir faaliyeti yürüttüğü, Sahil Güvenliğe ait devriye gemisi tarafından tespit edildikten sonra formasyonu bozarak farklı yönlere dağıldığı kaydedildi.

ABD Sahil Güvenliği 17. Bölge Komutanı Tuğgeneral Nathan Moore, "Seyir faaliyeti, uluslararası kurallara ve normlara uygun olsa da Alaska çevresindeki deniz bölgesinde Amerikan çıkarlarını etkileyecek bir durum oluşmadığından emin olmak için 'mevcuda mevcutla' karşılık vereceğiz." ifadelerini kullandı.