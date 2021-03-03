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HaberlerGündem3. SayfaSON DAKİKA: Cinayetten 36 yıl sonra yakalandı
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Katil, 36 yıl sonra yakalandı

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu, 1985 yılında tasarlayarak adam öldürme suçundan 10 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı yakalandı

SON DAKİKA: Cinayetten 36 yıl sonra yakalandı
İHA

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 1985 yılında tasarlayarak adam öldürme suçundan aranan zanlıyı yakaladı.

Jandarma ekiplerinin sorumluluk bölgesi nüfusuna kayıtlı olup çeşitli suçlardan aranan şahısları yakalamaya yönelik yaptığı çalışmalar sonucu 36 yıl önceki cinayet aydınlatıldı. Kızıltepe ilçesi Hakverdi Mahallesi'nde ikamet eden 1985 yılında meydana gelen 'tasarlayarak adam öldürme' suçundan kesinleşmiş 10 yıl 4 ay hapis cezası bulunan M.A.K., Kızıltepe İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan M.A.K.'nın çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildiği öğrenildi.

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