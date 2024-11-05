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        Haberler Yaşam Çin’de 100 bin yıllık panda fosilleri bulundu

        Çin’de 100 bin yıllık panda fosilleri bulundu

        Çin'de dünyanın 3'üncü en uzun mağarası olan Shuanghe Mağarası'nda, 100 bin yıllık panda fosillerinin bulunduğu açıklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2024 - 09:38 Güncelleme: 05.11.2024 - 09:38
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        İşte 100 bin yıllık panda fosilleri!
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        Çin'in Guizhou eyaletindeki Asya'nın en uzun, dünyanın ise 3'üncü en uzun mağarası olan Shuanghe Mağarası'nda panda fosillerine rastlandığı bildirildi.

        2003 yılından itibaren çok sayıda panda fosili çıkarılan Shuanghe Mağarası'nda 100 bin yıllık olduğu tespit edilen 46 dev panda fosilinin bulunduğu belirtildi.

        Araştırmacılar, jeolojik harika olarak adlandırılan Shuanghe Mağarası'ndan 2003 yılından itibaren çok sayıda panda fosili çıkardı.

        Çıkarılan kalıntıların, Buzul Çağı'nın sonlarında dev panda popülasyonunun genetik evrim tarihi ile bireysel boyuttaki evrim sürecini anlamak için nadir bir örnek sunabileceği düşünülüyor.

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        #panda fosilleri
        #çin
        #haberler
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