'Cinderella on Ice' İstanbul'a geliyor Dünyanın en önemli çocuk gösterilerinden Cinderella on Ice ve Peter Pan on Ice, 30 Mart–23 Nisan 2025 tarihleri arasında, İstanbul Buz Adası'nda sahnelenecek. Bu eşsiz buz gösterileri, dünyanın en prestijli dans topluluklarından biri kabul edilen Imperial Ice Stars tarafından gerçekleştirilecek

