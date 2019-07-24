Çin Komünist Partisi 18. Ulusal Kongresi'nden bu yana yayımlanan savunma alanındaki ilk kapsamlı beyaz kitap olma özelliğini taşıyan “Yeni Dönemde Çin’in Milli Savunması” çalışma, Çin’in savunma ve ordu reformunda kaydettiği tarihi başarılara yer veriyor. BM Tüzüğü’nün korunması, yeni tip güvenlik ortaklıklarının kurulması, bölgesel güvenlik işbirliğinin oluşturulması, toprak anlaşmazlıklarının çözülmesi, denizlerdeki çıkarların korunması ve küresel kamu güvenlik ürünlerine katkı yapılması konularında Çin’in somut uygulamalarının yer aldığı Beyaz Kitap, savunma harcamalarının da makul bir düzeyde olduğuna vurgu yapıyor. Diğer büyük ülkelerle karşılaştırıldığında, Çin’in savunma harcamalarının GSYH’ya ve devlet harcamalarına oranının yanı sıra ülkenin kişi başına düşen savunma harcamalarının nispeten düşük bir seviyede kaldığını göze çarpıyor.

Kitapta paylaşılan verilere göre, 2012-2017 yılları arasında savunma harcamalarının GSYİH'ye oranı yüzde 1,3 olan Çin, bu açıdan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri arasında en geride yer aldı. Çin'de kişi başına düşen savunma harcamasının 2017 yılında 750 yuanla, ABD’deki miktarın yüzde 5’ine ve Rusya’daki miktarın yüzde 25’ine tekabül ettiği belirtilen Beyaz Kitap’ta, Çin’in aynı yıldaki savunma bütçesinin ABD’nin savunma bütçesinin dörtte birinden az olduğunun da altı çizildi.

ÇİN ORDUSU ORTAK BİR GELECEK KURMA HEDEFİNE HİZMET EDİYOR

Uluslararası güvenlikte belirgin istikrarsızlaştırıcı faktörlerin ve belirsizliklerin olduğunu ve dünyanın henüz sakin bir yer olmadığını belirten Beyaz Kitap, Çin’in kazan-kazan işbirliğine verdiği öneminin altını çiziyor. Beyaz Kitap’a göre, Çin’in milli savunmaya bakışı, egemenliğini, güvenlik ve kalkınma çıkarlarını korumak temelinde şekilleniyor ve hegemonya ve genişlemeye de karşı çıkıyor.

Beyaz Kitap’ın Çin Ulusal Savunma Politikasının savunma niteliğini ve stratejik amacının şeffaf bir şekilde ortaya koyduğunu belirten Çin Halk Kurtuluş Ordusu Askeri Bilimler Akademisi (AMS) Araştırma Görevlisi Cao Yanzhong, açıklamalarını şöyle sürdürdü: Beyaz kitap, ilk kez Çin’in ulusal savunma politika sistemini özetliyor. Bu, dünyaya Çin’in ulusal savunma ve Çin silahlı kuvvetlerinin gelişmesinin stratejik yönünü, temel ilkelerini ve küresel önemini açıkça gösteriyor.”

Kitap, Çin ordusunun insanlık için ortak bir geleceği birlikte kurma ve büyük bir ülkenin silahlı kuvvetleri olarak uluslararası yükümlülüklerini yerine getirme çabalarını ve katkılarını da açıklayarak “Çin, hegemonya ve genişlemenin başarısızlığa mahkum olduğuna ve güvenlik ve refahın paylaşılacağına kesinlikle inanıyor” mesajını veriyor.