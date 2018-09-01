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Çin’le ticarette dolar yerine ‘yuan’ dönemi başladı

İklimlendirme sektöründe faaliyet gösteren Adanalı iş adamı Ergün Kurluk, Çin’le yaptığı ticareti dolar yerine ‘yuan’ ile yapmaya başlayarak, belirsizliğin hakim olduğu sektörde bir ilke imza attı. Adanalı iş adamı Ergün Kurluk, "Çin’deki üretici fabrikamızla anlaştık. Bundan sonra alışverişimizi yuan ile yapacağız” dedi.

01.09.2018 - 09:56 | Güncelleme: İHA

Doların hareketinden dolayı belirsizliğin hakim olduğu ithalat ve ihracat sektöründe Adanalı iş adamı Ergün Kurluk çözümü, Çin’den yapılacak tüm ithalatların Çin para birimi olan ‘yuan’ ile yapılmasında buldu.

Çin’de üretilen FujiPlus markalı klimaların Türkiye Distribütörü Kurluk Mühendislik sahibi Ergün Kurluk, bundan sonra yapacakları ithalatları Çin para birimi olan ‘yuan’ ile yapacaklarını, bunun Türkiye ticaretinde bir ilk olduğunu ifade etti.

Aynı zamanda Global İklimlendirme İthalatçıları ve İhracatçıları Derneği Başkanı olan Kurluk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yerli paralarla ticaret yapılması konusundaki tavsiyelerinin üzerine harekete geçtiklerini belirterek, "Partnerlerimize baskı yapıp ‘artık dolarla değil, kendi paralarımızla alışveriş yapalım’ dedik. Bununla ilgili çeşitli çalışmalar yaptık ve sonucunu aldık. Çin’deki üretici fabrikamızla anlaştık. Bundan sonra alışverişimizi yuan ile yapacağız" dedi.

Bankalarla yaptıkları görüşmelerde ödemelerin yuan olarak yapılmasında hiçbir sakınca olmadığını öğrendiklerini ifade eden Kurluk, "Yerli parayla ticareti yapan ilk firma olmak, son derece güzel bir şey oldu. Biz firma olarak bu yolu açtık. Tüm ithalatçı ve ihracatçıların bu yoldan yürümesini öneriyorum" diye konuştu.

Ticaret yaptıkları şirketlerin, dünyanın en büyük şirketlerinden olduğunun altını çizen Kurluk, "Eğer bu milyon dolarlık şirketler kabul ettiyse diğer irili ufaklı şirketler de kabul edecektir. Çin çok zor bir ülke. Eğer onlar kabul ettiyse Rusya, İran, Irak gibi ülkelerle de kendi para birimlerimizle alışveriş yapabileceğimize inanıyorum. Biz inatla takip ettik ve başardık" ifadelerini kullandı.
Yerli paralarla yapılacak ticaretin piyasada bir belirlilik sağlayacağını ve çok büyük avantajları doğuracağını vurgulayan Kurluk, "Birilerinin istediği gibi fiyatlar yukarıya çıkmayacak. Bundan ilgili ülke de katkı görecek. Kesinlikle bizim yerli paralarla ticaret yapmamız lazım. Biz ilkini gerçekleştirdik" dedi.

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