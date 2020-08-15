DHA

Çin’nin Harbin kentinde iki küçük kız evde oyun oynarken, kızlardan biri duvara yaslı olan aynaya çarptı.

DHA'nın haberine göre çarpmanın etkisiyle diğer kızın üstüne düşmekte olan büyük aynaya, baba saniyelerle müdahale etti.

Refleksleri hızlı baba, kızla ayna arasına tam zamanında girerek kızını büyük bir tehlikeden korudu.

Babanın bu hızlı müdahalesi sayesinde küçük kız, tehlikeden yaralanmadan kurtuldu.

Evin güvenlik kamerasına yansıyan o anlar, sosyal medyada 500 bin kez paylaşıldı.