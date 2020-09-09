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Elektrikli otomobil yarışı pandemiye rağmen tam gaz devam ediyor. Elektrikli araçların en yoğun kullanıldığı yer olan Çin'de, üreticiler daha fazla pilli otomobil satmak için birbirleri ile kıyasıya bir rekabet içindeler.

Bu kapsamda, ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla, dünyanın en büyük otomotiv pazarına ev sahipliği yapan ülkede sattığı otomobillerin fiyatını düşürmek adına fabrika yatırımı bile yaptı.

Fakat bu fabrika yatırımı Tesla'nın rakipleri tarafından geçilmesine engel olamadı.

ABD'li otomotiv üreticisi General Motors'un (GM) Çin'deki yerel ortağı geçen ay ülkede 15 bin adet elektrikli otomobil satarak Tesla Model 3'ün 11 bin 800 adetlik satışını geride bıraktı.

Hongguang Mını EV isimli elektrikli araç, GM, SAIC ve SGMW ortaklığında üretiliyor.

Elektrikli otomobilin fiyatı Tesla'nın giriş modeli olan Model 3'ten yüzde 10 daha ucuz olması ile dikkat çekiyor.