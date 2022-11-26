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Çinli yatırımcıları Avrupa futbolundan çıkıyor

Küresel ekonomideki son gelişmeler, Avrupa futbolunda da etkisini göstermeye başladı. Yakın bir zamana kadar özellikle İngiliz futbol kulüplerine milyarlar harcayan Çinli şirketler, Pekin yönetiminin sermaye kontrollerini sıkılaştırmasının ardından Avrupa futbolundan birer birer çekilmeye başladı. Çinlilerin yarattığı bu boşluğu ise ABD'li firmalar doldurmaya başladı. Son olarak, ABD'li özel sermaye şirketi Silver Lake, Çinli yatırımcıların hisselerini neredeyse sıfıra indirmesiyle Manchester City'nin ana şirketindeki en büyük ikinci hissedar oldu. ABD'li teknoloji devi Apple ise, Manchester United'ı satın almak için yaklaşık 6 milyar sterlin teklif yapmaya hazırlanıyor. Çinlilerin kontrolündeki İtalyan ekip Inter Milan'ın da satışı gündemde...

Çinli yatırımcıları Avrupa futbolundan çıkıyor
Avrupa futbolunda oyuncu değişimi
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HABERTURK.COM

ABD'li özel sermaye şirketi Silver Lake, Çinli yatırımcıların hisselerini neredeyse sıfıra indirmesiyle Manchester City'nin ana şirketindeki en büyük ikinci hissedar konumunu pekiştirdi.

Financial Times'in haberine göre, City Football Group (CFG), Silikon Vadisi merkezli şirketin China Media Capital'den (CMC) daha fazla hisse satın aldıktan sonra City Football Group'un yüzde 18'inden fazlasına sahip olduğunu doğruladı.

2008 yılında Manchester City'yi satın alan Birleşik Arap Emirlikleri Prensi Şeyh Mansour bin Zayed Al Nahyan, Abu Dabi merkezli Newton Investment and Development aracılığıyla ana gruptaki hakim hissedar olarak hissesini de artırdı. Manchester City, onun kontrolü altında, Premier Lig'de birçok şampiyonluk yaşadı İngiliz futbolunun önemli temsilcilerinden biri haline geldi.

Bu noktada, Silver Lake'in City Football Group'daki konumunu geliştirmeye yönelik devam eden isteğinin, kurumsal yatırımcıların spor varlıklarını satın alma iştahını gösterdiği söylenebilir.

Bu gelişme, Pekin yönetiminin sermaye kontrollerini sıkılaştırmasından bu yana Çinli yatırımcıların Avrupa futbolundan geri çekilmeleri anlamına da geliyor.

ÇİNLİLER AVRUPA FUTBOLUNDAN ÇIKIYOR

Financial Times geçen ay, Nanjing merkezli teknoloji perakendecisi Suning tarafından kontrol edilen İtalyan futbol kulübü Inter Milan için ABD merkezli spor, teknoloji, medya ve telekomünikasyona odaklanan ticaret bankası Raine Group'un alıcı aradığını bildirmişti.

Inter ise, tam bir satış yerine yatırım almayı değerlendireceğini söylemişti. Diğer Çinli yatırımcılar ise, geçtiğimiz dönemde İngiliz Premier Ligi kulübü Aston Villa'dan Fransız Lyon'a kadar çeşitli kulüplerdeki hisselerini ellerinden çıkardılar.

Çinli yatırımcılar Avrupa futbolundaki yatırımlarını birer birer satarken, ABD'li yatırımcılar Todd Boehly ve Clearlake Capital, Mayıs ayında Premier Lig ekiplerinden Chelsea FC'yi 4.25 milyar sterline satın alarak bir futbol kulübünün en yüksek satın alma tutarına imza atmışlardı.

Bu anlaşma, Chelsea'nin Avrupalı rakipleri için de bir ölçüt oluşturdu.

Öyle ki, 2010'dan bu yana İngiliz ekip Liverpool'u elinde bulunduran Fenway Sports Group (FSG) da, kısa bir süre önce takımı satışa çıkarmış ve 4 milyar sterlin fiyat biçmişti.

ABD'Lİ TEKNOLOJİ DEVİ, İNGİLİZ EKİBİ MARKAJA ALDI

Ayrıca, Manchester United'ın 17 yıllık sahibi Glazer ailesi de, milyarder emtia taciri John Henry'nin Fenway Sports Group'un Liverpool FC için bir alıcı veya yeni yatırımcı bulma arayışında olduğunun ortaya çıkmasının ardından, Manchester United'ı satmayı düşündüğünü bildirmişti.

Bunun üzerine, teknoloji devi Apple'dan sürpriz bir hamle gelmiş ve şirket Manchester United ile ilgilendiğini duyurmuştu. Kulislerde, ABD'li teknoloji devinin İngiliz ekibini 5.8 milyon sterline almak istediği belirtiliyor.

ABD'li Malcolm Glazer, Manchester United'da kontrolü 2005 yılında 790 milyon sterlin ile devralmıştı. Fakat, son olarak yıldız oyuncusu Cristiano Ronaldo ile ayrı düşmesi ile gündeme gelen İngiliz kulüp, 2013'ten bu yana Premier Lig'i kazanamıyor ve Manchester City ile Liverpool'la rekabet etmekte zorlanıyor.

DEĞERİ 5 MİLYAR DOLARA YAKIN

Dünyanın dört bir yanında futbol kulüplerinin sahibi olan City Football Group'un değeri, Silver Lake yüzde 10 hisse satın aldığında 4.8 milyar dolardı. Çinli hissedar ise hala City Football Group'un yüzde 1'ine sahip.

Bu hafta başlarında gerçekleşen işlem ile, China Media Capital grupta yüzde 7.24 oranında hisse satışı yaptı. Silver Lake hisselerin yarısını, geri kalan yarısını ise Şeyh Mansour'un Newton şirketi satın aldı.

Anlaşma, China Media Capital'in City Football Group'daki yönetim kurulu koltuğunu bıraktığı ve medya patronu Li Ruigang'ın istifa ettiği anlamına geliyor. China Media Capital, bir dönem hisselerin yaklaşık yüzde 13'üne kadar sahip olmuştu.

KÖRFEZ İLE BAĞLARI KUVVETLENDİYOR

Silver Lake son dönemde Birleşik Arap Emirlikleri ile yakın bağlar kurdu. Teknoloji odaklı yatırım şirketi, Endeavour'un kurucusu Ari Emanuel'in yönetici ortağı Egon Durban'ı City Football Group'dan Haldun el-Mubarek ile tanıştırmasının ardından ilk olarak City Football Group'da hisse satın aldı.

Mubarek, 2020'de Silver Lake'te hisse alan Birleşik Arap Emirlikleri merkezli bağımsız bir yatırım fonu olan Mubadala'nın CEO'su olarak görev yapıyor.

Silver Lake daha önce China Media Capital'den ayrı bir hisse satın alarak City Football Group hissesini yüzde 14.5'e çıkarmıştı.

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