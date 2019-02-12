Cinsel gücü artıran ilaçlara dikkat!

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Stresliyken erkeğin konsantre olmakta güçlük çektiğini belirten Prof. Dr. Hattat, "Sadece başarıya ulaşmayı hedefleyen erkek bir tek onu düşünüyor ve bu durum stresi daha da artırıyor. Partneri karşısında başarısız olmaktan korkup çekiniyor.