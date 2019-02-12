Cinsel gücü artıran ilaçlara dikkat!

Üro-Androloji Uzmanı Prof. Dr. Halim Hattat, stresin cinsel performansı düşürdüğünü söyleyerek, "Kendinize aşırı yüklenmeyin, olumlu olun. Hormonlarla alakalı bir sorun varsa geç kalmadan tedavi yolunu seçin" dedi.
Prof. Dr. Halim Hattat, cinsel ilişki sırasında oluşan stresin performansı olumsuz etkilediğine dikkat çekerek bununla baş etmenin yollarını anlattı.
Stresliyken erkeğin konsantre olmakta güçlük çektiğini belirten Prof. Dr. Hattat, "Sadece başarıya ulaşmayı hedefleyen erkek bir tek onu düşünüyor ve bu durum stresi daha da artırıyor. Partneri karşısında başarısız olmaktan korkup çekiniyor.
Erotik filmlerin abartılı ve yanlış bilgiler içermesi bazı sosyal medya hesaplarındaki sohbetler de gerçek dışı olarak beklentileri yükseltiyor.
Kişilerin cinsel hayatı performans, pozisyon veya cinsel organ boyutu değildir. Duygusal ve psikolojik yönüne ağırlık vermek gerekir. Her duyulan bilgiye inanmamak lazım, bu bilgileri süzgeçten geçirmekte fayda var" diye konuştu.
ERKEKLERE İLAÇ UYARISI
Cinsel performans sırasında neyin strese yol açtığını bulmak gerektiğine dikkat çeken Prof. Dr. Halim Hatttat, "Öncelikle kendinize yüklenmeyin ve olumlu olmaya gayret edin.
Sorunların tedavi edilmesi stresi hafifletecektir. Bu nedenle gerekli tetkikleri yaptırın ve tedavinizi alın.
Hormon takviyeleri, anti-aging uygulamaları hem fiziksel hem de psikolojik yönden erkekleri rahatlatıyor. Ancak bu tedavilerin mümkün olduğunca kısa süre, hekim kontrolünde verilmesi önem taşıyor.
Kendi kendinize hiçbir ilacı kullanmayın. Bilinçsizce kullanacağınız ilaçlar işe yaramazsa depresif olabilirsiniz. İlaçlara psikolojik bağımlılık geliştirebilirsiniz veya yan etkilerle karşılaşabilirsiniz" ifadelerini kullandı.
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