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Haberler Gündem 3. Sayfa CİNSEL ŞANTAJ | Son dakika haberi: Sosyal medya fenomeni Gaga Bulut tutuklandı! Gaga Bulut neden tutuklandı, ne oldu?
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Sosyal medya fenomeni Gaga Bulut tutuklandı!

İzmir’de, 'cinsel şantajdan' gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Gaga Bulut olarak tanınan Bulut Altuğ’un soruşturması tamamlandı. Sosyal Medya üzerinden bazı kişilerle yaptığı cinsel içerikli sohbetleri kaydettiği; çıplak fotoğraflarla da, "hayvanlara yardım bahanesiyle" şantajda bulunduğu iddia edilen Bulut Altuğ tutuklandı

CİNSEL ŞANTAJ | Son dakika haberi: Sosyal medya fenomeni Gaga Bulut tutuklandı! Gaga Bulut neden tutuklandı, ne oldu?
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Sosyal medyada binlerce takipçisi olan Gaga Bulut lakaplı Bulut Altuğ hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, dün "cinsel şantaj"dan gözaltına alınan Bulut Altuğ, tutuklandı.

SORUŞTURMA BİR HAFTA ÖNCE BAŞLADI

Soruşturma bir hafta önce İzmir polisine gelen şikayetler üzerine Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçmesiyle başladı.

ŞANTAJ ŞİKAYETİNDE BULUNULDU

Gelen şikayetlerde; sosyal medya fenomeni Gaga Bulut adlı bir kişi tarafından, şantaj yapıldığı belirtiliyordu. İddialara göre Gaga Bulut adlı fenomen, sosyal medya hesapları üzerinden kendini biseksüel olarak tanıtarak erkeklerle cinsel sohbet yaptı. Bu sohbet sırasında karşı tarafın çıplak görüntüsünü kaydetti.

MÜŞTEKİLERİN İFADELERİ ALINDI

Birçok müştekinin ifadesine başvuruldu. İfadelerde ortaya çıkan iddialara göre Gaga Bulut, cinsel sohbetler sonrasından bu kişilere, “Fotoğrafınız ve görüntünüz var. Belli bir ödeme yaparsanız videolar silinecek” dedi.

YARDIM BAHANESİYLE PARA TOPLADI İDDİASI

Bunu da, "Hayvanları veya kadınları koruma derneklerine" yardım bahanesiyle gerçekleştirip, müştekilerden para aldı. Tüm müştekilerin ifadeleri dosyaya girdi.

OPERASYON DÜZENLENDİ GÖZALTINA ALINDI

Müştekilerin ifadelerinin ardından Siber polisi dün harekete geçti. Düzenlenen operasyonla Bulut Altuğ’a operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonla Bulut gözaltına alındı.

BİRÇOK KİŞİYE AİT ÇIPLAK GÖRÜNTÜ BULUNDU

Polis tarafından incelemeye alınan sosyal medya hesaplarında sosyal medya fenomenin cinsel içerikli paylaşımlarının olduğu tespit edildi. Birçok kişiye ait çıplak görüntüler bulundu.

500 BİN TL DEĞERİNDE ALTIN VE DÖVİZ ELE GEÇİRİLDİ

Tüm bu paylaşımlar soruşturma dosyasına alındı. Evde yapılan aramada evin çelik kasasında suçtan elde edildiği değerlendirilen 500 bin lira değerinde altın ve paraya el konuldu.

"CİNSEL ŞANTAJDAN" CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Alınan ifadelerin ardından şüpheli Gaga Bulut adliyeye gönderildi. Sosyal medya fenomeni, ‘Cinsel şantaj yapmak’ iddiasıyla tutuklandı. Olayla ilgili sürdürülen soruşturmada, birçok yeni şikayetlerin gelmeye devam ettiği belirtildi.

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