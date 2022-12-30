CİNSEL ŞANTAJ | Son dakika haberi: Sosyal medya fenomeni Gaga Bulut tutuklandı! Gaga Bulut neden tutuklandı, ne oldu?

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Sosyal medyada binlerce takipçisi olan Gaga Bulut lakaplı Bulut Altuğ hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, dün "cinsel şantaj"dan gözaltına alınan Bulut Altuğ, tutuklandı.

SORUŞTURMA BİR HAFTA ÖNCE BAŞLADI Soruşturma bir hafta önce İzmir polisine gelen şikayetler üzerine Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçmesiyle başladı.

ŞANTAJ ŞİKAYETİNDE BULUNULDU Gelen şikayetlerde; sosyal medya fenomeni Gaga Bulut adlı bir kişi tarafından, şantaj yapıldığı belirtiliyordu. İddialara göre Gaga Bulut adlı fenomen, sosyal medya hesapları üzerinden kendini biseksüel olarak tanıtarak erkeklerle cinsel sohbet yaptı. Bu sohbet sırasında karşı tarafın çıplak görüntüsünü kaydetti.

MÜŞTEKİLERİN İFADELERİ ALINDI Birçok müştekinin ifadesine başvuruldu. İfadelerde ortaya çıkan iddialara göre Gaga Bulut, cinsel sohbetler sonrasından bu kişilere, “Fotoğrafınız ve görüntünüz var. Belli bir ödeme yaparsanız videolar silinecek” dedi.

YARDIM BAHANESİYLE PARA TOPLADI İDDİASI Bunu da, "Hayvanları veya kadınları koruma derneklerine" yardım bahanesiyle gerçekleştirip, müştekilerden para aldı. Tüm müştekilerin ifadeleri dosyaya girdi.