Son dakika: Cinsiyet partisi için yaptıkları pes dedirtti

Cinsiyet partisi için yaptıkları pes dedirtti 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Bebeğin cinsiyetini açıklama partisi olarak popüler olan 'Gender reveal party' (cinsiyet partisi) konsepti, bebek bekleyen çiftler arasında oldukça popüler... Ancak Brezilyalı bir çift, sınırı aşarak sosyal medyada büyük tepki toplayan bir davranışa imza attı.

ŞELALE 'BEBEK MAVİSİ'NE DÖNDÜ Kimliği belirsiz Brezilyalı çift, ülkenin Tangara de Serra yerleşkesinde cinsiyet partisi düzenledi. Doğmamış bebeklerinin cinsiyetini açıklamak için parti düzenleyen çift, erkek olacağı belirlenen bebeklerinin cinsiyetini açıklamak için, şelaleyi maviye boyadı. Sosyal medyada yayılan görüntüler tepkilere neden olurken, partinin videosu kısa sürede silindi.

VERİLEN ZARAR ARAŞTIRILACAK Şelaleyi boyamak için hangi ürünlerin kullanıldığı ve boyanın herhangi bir çevresel zararı olup olmadığını belirlemek için araştırma yapılacağı belirtildi.