Cipe çarpan otomobildeki 2'si çocuk 4 kişi yaralandı; oyuncağını elinden bırakmadı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada 2'si çocuk 4 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Yaralı kız çocuğunun hastaneye giderken bile elindeki oyuncağı bırakmaması dikkatleri çekti
Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobilin cipe çarptığı kazada aynı aileden 4 kişi yaralandı.
O HALDE BİLE ELİNDEN BIRAKMADI
Hastaneye kaldırılan yaralılardan küçük kızın oyuncak bebeğini elinden bırakmadığı görüldü.
OTOMOBİL CİPE ÇARŞTI
Kaza, saat 16.30 sıralarında İnegöl-Bursa yolu Huzur Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Bursa'dan İnegöl'e seyir halinde olan İbrahim D. (37) yönetimindeki otomobil, iddiaya göre önünde aniden yavaşlayan Osman E.'nin (48) kullandığı cipe çarptı. Kazada otomobil sürücüsü İbrahim D., eşi Şeyma D. (29) ile çocukları Nilüfer D. (7) ve Ejder Onur D. (5) yaralandı.
YARALILARIN DURUMU İYİ
Yaralılar, ambulanslarla kaldırıldıkları İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınırken, 7 yaşındaki Nilüfer'in oyuncak bebeğini elinden bırakmadığı görüldü. Yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı