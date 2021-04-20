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HaberlerGündem3. SayfaSON DAKİKA: Çorap satan seyyar satıcının cipi olduğu ortaya çıktı - Haberler
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Çorap satan seyyar satıcının cipi olduğu ortaya çıktı

İstanbul Esenyurt'ta dikkat çeken bir denetim gerçekleşti. İlçede, dilenci ve seyyar satıcılara yönelik yapılan denetimlerde, bir kadından cip anahtarı çıktı. Kadının, aracını uzak bir noktaya park ettikten sonra çorap sattığı öğrenildi

SON DAKİKA: Çorap satan seyyar satıcının cipi olduğu ortaya çıktı - Haberler
Cipiyle çorap satmaya gidiyor
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DHA

Esenyurt Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Esenyurt Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde dilenci ve seyyar satıcılara yönelik denetim yaptı.

DHA'nın haberine göre, yapılan denetimlerde bir alışveriş merkezi önünde dilenen ve çorap satan seyyar satıcı kadın yakalandı. Yakalanan kadınlara 235'er lira para cezası kesildi.

SEYYAR SATICI VE DİLENCİ KADINLAR ARASINDA "MAĞDUR" TARTIŞMASI

Ceza kesilme işlemi sırasında ise seyyar satıcı ile dilenci kadınlar arasında tartışma çıktı. Çorap satan kadının polise zorluk çıkarmasına tepki gösteren dilenci, "Senin gibi karşı gelmiyoruz. İşte sizin yüzünüzden biz mağdur duruma düşüyoruz. İhtiyacı olana mani oluyorsunuz. Dilendiğini neden söylemiyorsun? Benim 5 tane çocuğum var. Ben mendil satıyorum bana para veriyorlar, sana da veriyorlar" dedi. Dilencinin tepki göstermesi üzerine, seyyar satıcı kadın polis aracının önünden uzaklaştı.

YAPILAN ÜST ARAMASINDA CİP ANAHTARI ÇIKTI

Ceza işleminin ardından dilenci ve seyyar satıcıların üst araması yapıldı. Çorap satan kadının üzerinden bir cipin anahtarı çıktı. Polis ekipleri tarafından yapılan araştırmada, kadının seyyar satıcılığa başlamadan önce aracını uzak bir noktaya park ettiği öğrenildi.

Kadının çorap satarken, "Ben öğretmenim. Yardıma ihtiyacı olan insanlar için bu çorapları satıyorum" dediği belirtildi.

Ayrıca kadın hakkında daha önce de aynı gerekçe ile 11 kez tutanak tutulduğu ortaya çıktı.

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