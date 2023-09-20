‘Cırcır Böcekleri İtler ve Biz’ seyirciyle buluştu Buğra Gülsoy ve Serhat Teoman'ı yeniden birlikte tiyatro sahnesine çıkartan Sam Shepard'ın 'True West' oyununa Mert Öner'in yönetmenliğiyle yepyeni bir bakış açısı getiren 'Cırcır Böcekleri İtler ve Biz' oyunu önceki akşam Zorlu PSM'de prömiyerini gerçekleştirdi.

Buğra Gülsoy ve Serhat Teoman’ın yenilikçi yaklaşımlarla projeler üretmek için kurdukları Art 12’nin ilk projesi olan ‘Cırcır Böcekleri İtler ve Biz’ oyunu önceki akşam Zorlu PSM’de ilk kez seyirci ile buluştu. Aylardır çalışmaları süren tek perdelik oyunda iki kardeşe hayat veren Buğra Gülsoy ve Serhat Teoman’a Burak Sarımola ve Ayşe Lebriz Berkem eşlik ediyor. Oyun, hem duygusal anları hem de kahkahaya boğan sahneleriyle beğenileri toplarken dakikalarca ayakta alkışlandı.

Biri kentli, eğitimli bir senarist diğeri ormanlara sığınan, özgür ruhlu bir hırsız olan iki kardeşin birbirlerini keşfetme ve birbirlerine dönüşme hikayesini konu alan oyun, prömiyerin ardından 8 Ekim’de Zorlu PSM’de, 14 Ekim’de CKM’de ve 21 Ekim’de Fişekhane’de yeniden tiyatroseverler ile buluşacak.