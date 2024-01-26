Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Kültür Sanat
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Edebiyat
        Müzik
        Sinema
        Tiyatro
        Fotoğraf
        Opera-Bale
        Heykel
        Haberler Kültür-Sanat Tiyatro ‘Cırcır Böcekleri İtler ve Biz’ tam gaz

        ‘Cırcır Böcekleri İtler ve Biz’ tam gaz

        Buğra Gülsoy ve Serhat Teoman'ın rol aldığı 'Cırcır Böcekleri İtler ve Biz' oyunu Şubat ayında da hem İstanbul hem de farklı şehirlerdeki temsilleriyle tiyatroseverler ile buluşmaya devam edecek.  

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.01.2024 - 14:42 Güncelleme: 26.01.2024 - 14:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Cırcır Böcekleri İtler ve Biz' tam gaz
        ABONE OL
        ABONE OL

        Başarılı oyuncular Buğra Gülsoy ve Serhat Teoman’ın kurduğu Art 12’nin ilk projesi olan ‘Cırcır Böcekleri İtler ve Biz’ oyununu seyirciden büyük ilgi görüyor.

        Gülsoy ve Teoman'a Burak Sarımola ve Ayşe Lebriz Berkem’in eşlik ettiği, Mert Öner’in yönetmenliğinde Sam Shepard’ın ‘True West’ oyununa günümüzden bakan ‘Cırcır Böcekleri İtler ve Biz’ isimli tek perdelik oyun Şubat ayında da izleyicilerle buluşmaya devam ediyor.

        Oyun, 8 Şubat’ta İzmir Bostanlı Suat Taşer sahnesinde, 10 Şubat’ta Fişekhane’de (matine suare), 23 Şubat’ta Eskişehir Vehbi Koç Kongre Merkezi’nde ve 25 Şubat’ta da Zorlu PSM’de sahnelenecek.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #buğra gülsoy
        #Cırcır Böcekleri İtler ve Biz
        #Serhat Teoman
        #tiyatro
        #Şubat
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Sahte doktorun yakalandığı an! Şüpheliden flaş iddia!
        Sahte doktorun yakalandığı an! Şüpheliden flaş iddia!
        ICJ soykırım davasında İsrail hakkında kararını açıklayacak
        ICJ soykırım davasında İsrail hakkında kararını açıklayacak
        Galatasaray rekor bonservis istiyor!
        Galatasaray rekor bonservis istiyor!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim programı netleşti!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim programı netleşti!
        Batıda başladı! AKOM: İstanbul'da kar bekleniyor!
        Batıda başladı! AKOM: İstanbul'da kar bekleniyor!
        "Babamın çocuğu olursa kendimi balkondan atarım"
        "Babamın çocuğu olursa kendimi balkondan atarım"
        Türkiye'yi dehşete düşüren katil adliyede!
        Türkiye'yi dehşete düşüren katil adliyede!
        Toplam maliyet 475 milyon Euro'yu buluyor
        Toplam maliyet 475 milyon Euro'yu buluyor
        Karısıyla tartışan sürücü için tetikçi tuttu!
        Karısıyla tartışan sürücü için tetikçi tuttu!
        Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor
        Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor
        İngiltere Kralı 3. Charles ameliyat oldu
        İngiltere Kralı 3. Charles ameliyat oldu
        "Ayakları titreyecek"
        "Ayakları titreyecek"
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        90 yaşında, 35 yıldır evine böyle ulaşıyor
        90 yaşında, 35 yıldır evine böyle ulaşıyor
        Adli Tıp Kurumu raporu hazırlandı
        Adli Tıp Kurumu raporu hazırlandı
        İTÜ bünyesinde deprem araştırma merkezi
        İTÜ bünyesinde deprem araştırma merkezi
        Yeşilçam'ın 'kötü adamı'ndan kötü haber
        Yeşilçam'ın 'kötü adamı'ndan kötü haber
        Oyun biriminde işten çıkartma depremi
        Oyun biriminde işten çıkartma depremi
        Beşiktaş'ta rota yeniden oluşturuldu!
        Beşiktaş'ta rota yeniden oluşturuldu!