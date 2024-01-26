‘Cırcır Böcekleri İtler ve Biz’ tam gaz Buğra Gülsoy ve Serhat Teoman'ın rol aldığı 'Cırcır Böcekleri İtler ve Biz' oyunu Şubat ayında da hem İstanbul hem de farklı şehirlerdeki temsilleriyle tiyatroseverler ile buluşmaya devam edecek.

Habertürk Giriş: 26.01.2024 - 14:42 Güncelleme: 26.01.2024 - 14:42 facebook

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