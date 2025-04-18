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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Ciro Immobile: Gelecek sezon için motiveyim - Beşiktaş Haberleri

        Ciro Immobile: Gelecek sezon için motiveyim

        Beşiktaş'ın tecrübeli golcüsü Ciro Immobile, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sezonun geri kalan kısmı ve gelecek sezon için motive olduğu söyledi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.04.2025 - 23:15 Güncelleme: 18.04.2025 - 23:15
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        Immobile: Gelecek sezon için motiveyim
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        Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Ciro Immobile ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

        SERDAL ADALI'DAN AÇIKLAMA

        Beşiktaş, İtalyan futbolcu ile sezon sonunda yollarını ayırmak istiyor. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, katıldığı canlı yayında Immobile için, "Üç futbolcuyla ilgileniyoruz ve üzerinde çalışıyoruz. Sekiz olursa, birileri gitmeden ihtimali yok. 50 milyon euro verip, oyuncuları göndermem! Makul şekilde gidecek oyuncular da var. Immobile gelecek sezonun parasını alıp gitmek istemez, o karakterde değil. Aldığımız geri dönüşlere göre Immobile'nin sezon sonunda ayrılacağını düşünüyoruz." demişti.

        TAKIMDA KALMAK İSTİYOR

        Serdal Adalı'nın bu açıklamasının ardından İtalya'dan Immobile için yeni bir haber geldi. Di Marzio'nun haberine göre, Immobile, Beşiktaş'taki sözleşmesi bitene kadar takımda kalmak istiyor.

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        SOSYAL MEDYADAN AÇIKLAMA

        Ciro Immobile, bu gelişmelerin ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Immobile, açıklamasında, "Beşiktaş forması benim için çok büyük bir anlam taşıyor. Geçtiğimiz Temmuz ayında, büyük bir heyecan ve mutlulukla İstanbul'a geldim. Sezonun geri kalan kısmı için motiveyim ve gelecek yıl adına daha da motiveyim. Böylesine köklü ve saygın bir kulübün parçası olmak, her gün bana ekstra motivasyon sağlıyor. Tek isteğim, Beşiktaş için mücadele etmek ve bu kutsal formayı en iyi şekilde temsil etmek." ifadelerini kullandı.

        BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

        Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde Lazio'dan kadrosuna kattığı 35 yaşındaki futbolcunun siyah-beyazlılar ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

        Beşiktaş'ta bu sezon 36 maçta süre bulan Immobile, 15 gol attı ve 3 asist yaptı.

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