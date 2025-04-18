Ciro Immobile: Gelecek sezon için motiveyim

Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Ciro Immobile ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

SERDAL ADALI'DAN AÇIKLAMA

Beşiktaş, İtalyan futbolcu ile sezon sonunda yollarını ayırmak istiyor. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, katıldığı canlı yayında Immobile için, "Üç futbolcuyla ilgileniyoruz ve üzerinde çalışıyoruz. Sekiz olursa, birileri gitmeden ihtimali yok. 50 milyon euro verip, oyuncuları göndermem! Makul şekilde gidecek oyuncular da var. Immobile gelecek sezonun parasını alıp gitmek istemez, o karakterde değil. Aldığımız geri dönüşlere göre Immobile'nin sezon sonunda ayrılacağını düşünüyoruz." demişti.

TAKIMDA KALMAK İSTİYOR

Serdal Adalı'nın bu açıklamasının ardından İtalya'dan Immobile için yeni bir haber geldi. Di Marzio'nun haberine göre, Immobile, Beşiktaş'taki sözleşmesi bitene kadar takımda kalmak istiyor.