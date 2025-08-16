'Cıstak' açıklaması

Şarkıların rüşvetle listelendiği ve bot yüklemeler yapıldığı iddialar sonrasında Rekabet Kurulu tarafından incelemeye alınan Spotify'da sular durulmuyor.

Son olarak 'Cıstak' adlı şarkının yayından kaldırılması dikkat çekti. Spotify yetkilileri, şarkının yayından kaldırılmasından 3 gün sonra bir açıklamada bulundu. Söz konusu açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Sistemimizdeki bir sorun nedeniyle 'Cıstak' hatalı bir sample'lama iddiası sonucunda geçici olarak kaldırıldı. Parça artık yeniden yayında ve benzer bir durumun tekrar yaşanmaması için sistem iyileştirmeleri uyguluyoruz