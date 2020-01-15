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HaberlerOtomobilCitroen ve DS CEO'ları değişti

Citroen ve DS'te üst düzey yönetim değişikliği

Fransız otomotiv üreticisi PSA'da üst düzey değişiklikler yaşandı. Yapılan açıklamaya göre, grup bünyesindeki markalardan DS ve Citroen'in CEO'ları değişti. Her iki markada da genel müdür yardımcısı olarak görev yapan isimler yeni CEO olarak açıklandılar. PSA bünyesinde Peugeot, Citroen, DS, Opel ve Vauxhall gibi markalar bulunuyor. Fransız grup bir süre önce Fiat Chrysler ile birleşme kararı almıştı

PSA
HABERTURK.COM / Reuters

Fransız otomobil üreticisi PSA, bünyesindeki markalardan DS ve Citroen'nde yönetim değişikliğine gitti.

Renault-Nissan-Mitsubishi İttifakı'ndan transfer edilen ve DS'te Genel Müdür Yardımcısı pozisyonunda bulunan Beatrice Foucher'in DS'in yeni CEO'su olarak atandığı bildirildi.

Citroen'de CEO yardımcısı görevini yürüten Vincent Cobee'nin ise, Citroen CEO'su Linda Jackson'un yerini alacağı bilgisi verildi. Vincent Cobee'de, DS'in yeni CEO'su gibi Renault-Nissan-Mitsubishi İttifakı geçmişine sahip. Yves Bonnefont 

DS CEO'luğundan alınan Yves Bonnefont'un ise, Fiat Chrysler ile birleşmenin şirkete yaratacağı maliyet avantajının büyüklüğünü hesaplamak için görevlendirildiği aktarıldı. 

PSA bünyesinde Peugeot, Citroen, DS, Opel ve Vauxhall gibi markalar bulunuyor. Grubun Fiat Chrysler ile birleşmesi ile dünyanın en büyük dördüncü otomobil üreticisi doğacak.

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