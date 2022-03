"BEN 17 YAŞINDAYKEN..."

Ünlü oyuncu, 17 yaşındayken çekilen eski bir fotoğrafını Instagram'dan yayınladı. Canova, gönderisine, Frank Sinatra'nın "It Was A Very Good Year" şarkısının şu sözlerini not düştü:

Yaşım 17 iken / (When I was seventeen)

Çok iyi bir yıldı o / (It was a very good year)

Küçük kasaba kızları için çok iyi bir yıldı / (It was a very good year for small town girls)

Ve yumuşak yaz geceleri / (And soft summer nights)

Işıklardan gizlendik / (We'd hide from the lights)

Köy yeşilinde / (On the village green)

Yaşım 17 iken... / (When I was seventeen)