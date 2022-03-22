"KENDİME KÜÇÜK BİR HUZUR MOLASI VERMEK İSTEDİM"

Geçtiğimiz yıl ağustos ayında da nostaljik bir paylaşımda bulunan ünlü isim, bu fotoğrafını, "#tbt... Ben 11 yaşındayken... Doğru, biraz yersiz oldu ama altmış küsur yaşındayım ve de bu kaos içerisinde kendime küçük bir huzur molası vermek istedim. Eski, küçük, kişisel yangınlarımın meğer ne kadar masum, zararsız; o zaman zaman özlemini duyduğum dünyanın nasıl korunaklı, güvenilir bir yer olduğunu hatırlamak, hatırlatmak adına..." sözleriyle sosyal medya hesabından paylaşmıştı.