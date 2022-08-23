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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Civan Canova'ya veda

Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden usta oyuncu Civan Canova, son yolculuğuna uğurlanıyor

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  • Civan Canova'ya veda! Gözyaşlarına boğuldular... - Magazin haberleri

    Tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu Civan Canova, 67 yaşında akciğer kanseri nedeniyle hayatını kaybetmişti. Vefatıyla sanat dünyasını yasa boğan Canova, bugün son yolculuğuna uğurlanıyor.
  • Civan Canova'ya veda! Gözyaşlarına boğuldular... - Magazin haberleri

    Usta sanatçı için Mecidiyeköy Büyük Sahne'de tören düzenleniyor.
  • Civan Canova'ya veda! Gözyaşlarına boğuldular... - Magazin haberleri

    Ünlü oyuncunun 'Üç Kuruş' dizisinden rol arkadaşları, Nesrin Cavadzade, Nursel Köse, Ekin Koç Uraz Kaygılaroğlu ve Bora Akkaş da törene katıldı. 
  • Civan Canova'ya veda! Gözyaşlarına boğuldular... - Magazin haberleri

    Nesrin Cavadzade gözyaşlarını tutamadı.

    Öğle vakti Zincirlikuyu Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından ünlü oyuncu, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
  • Civan Canova'ya veda! Gözyaşlarına boğuldular... - Magazin haberleri

    AİLESİNDEN RİCA

    Usta sanatçının ailesi, yayınlandığı taziye mesajında, "Bizim için en güzel renkler senin fırçandan yansıyanlar, en eşsiz kelimeler senin kaleminden dökülenler, en kusursuz replikler senin sesinde hayat bulanlardı... Renklerin solmayacak, kalemin tükenmeyecek, sesin unutulmayacak... Çünkü sen Gözbebeğimiz, sonsuz sevdin ve tarifsiz sevildin..." ifadelerine yer verildi.

    Canova'nın ailesi ayrıca, "Cenazeye çelenk gönderilmemesi, arzu edenlerin Türk Eğitim Vakfı'na katkıda bulunmaları rica olunur." dedi.
  • Civan Canova'ya veda! Gözyaşlarına boğuldular... - Magazin haberleri

    "HER ŞEY 2014 YILINDA BAŞLADI"

    Ünlü oyuncu, geçtiğimiz hafta hastane odasında yayınladığı bir video ile hayranlarını üzmüştü. "Her şey 2014 yılında Gümüşlük sahilinde dolaşırken başladı." diyen 67 yaşındaki Canova, birkaç ay önce hastaneye başvurduğunu ve çekilen MR sonucunda akciğerinde belirsiz kitle tespit edildiğini ifade etmişti.
  • Civan Canova'ya veda! Gözyaşlarına boğuldular... - Magazin haberleri

    "AİLEM YANIMDA" DEMİŞTİ

    15 gün hastanede kaldığını ve birkaç gün sonra taburcu olacağını belirten usta oyuncu, daha sonra sözlerini şöyle sürdürmüştü:

    Sol bileğimden ameliyatlıydım, kemik ölümü vardı bileğimde onu çıkardılar. Kafeye doğru giderken kapkara bir köpeğin üzerine bastım. Hayvan da gayrı ihtiyari sıçradı tabi, beni yere attı. Sağ kolumun üzerine düştüm. Kemik ölümü, tendon kopması, adele erimesi meydana geldi. MR çekildi ve doktor "Protez taktırman gerek." dedi. Onu da ben istemedim, ihmal ettim. 2.5, 3 ay önce feci ağrılarım başladı. Gece uyutmayacak kadar. Hastaneye geldim ve MR çektirdim. Koluma protez takılması gerektiğini söylediler. Ama o şimdi 2. planda kaldı. Çünkü akciğer filmi çekerken, belirsiz bir kitle olduğu tespit edildi. 15 gündür hastanedeyim. Ailem yanımda. Birkaç gün sonra taburcu edecekler.
  • Civan Canova'ya veda! Gözyaşlarına boğuldular... - Magazin haberleri

    "SAHNEDE ÖLMEK İSTİYORUM' GİBİ ULVİ DERTLERİM YOK"

    Son olarak SHOW TV'nin 'Üç Kuruş' dizisinde rol alan oyuncu, "İleride ne yapmayı düşünüyorsunuz peki? Emeklilik aklınızdan geçiyor mu, yoksa 'Sağlığım el verdiği sürece sahnede, beyazperdede ve televizyonda olmak istiyorum' mu diyorsunuz?" sorusuna şu yanıtı vermişti:
  • Civan Canova'ya veda! Gözyaşlarına boğuldular... - Magazin haberleri

    Zaman ne gösterecek bilemiyorum. Öyle, “sahnede ölmek istiyorum” gibilerinden ulvi dertlerim yok benim. Bence çok bencilce bir düşünce bu. Diyelim ki sahnede rolünü oynarken aniden kalp krizi geçirdin ve öldün. Seyirci ilkin anlamayacak. Rol gereği sanacak. Anlayınca da bir kargaşadır başlayacak salonda. Herkes ayaklanacak. Oyuncular, seyirci, hepsi feryat figan. “Doktor yok mu?”, “Yetişin gidiyor adam!”, “Ambulans çağırın!” neviinden feryatlar. Sonra alacaklar seni gelen ambulansa. Seyirci oyunun sonunu göremeden, söylene söylene ayrılacak tiyatrodan. Oyunculardan birkaçı hastaneye, bazıları meyhaneye, bir kısmı da makyajını silmeden evlerine dönecek. Herkesin gecesi rezil olacak. Ne o, sen sahnede ölmek istedin. Hele bir perde kapansın, sonra git evine, gir yatağına, mışıl mışıl uyurken değiştir dünyanı. (Gülüyor) Şaka bir yana, ben sadece bana ayrılan süre boyunca kaliteli bir yaşam sürmek istiyorum. Kaliteden kastım; derin nefes alabilmek, aklımın yerinde olması, kimseye muhtaç olmadan ihtiyaçlarımı görebilmek. Yaptığım işler zaten mesleğin ötesinde birer hobi benim için. İnsan amatör kalmayı bilmeli hayatta. Ancak böylelikle arınabilir hırstan, kıskançlıklardan. İçimden geldiğinde hobilerimi de sürdürebilirsem ne ala. Sürdüremezsem de canım sağ olsun. Sağ olduğu kadar. Sonra günün birinde belki biri çıkar, bir tuvalin köşesine de beni iliştirir.
  • Civan Canova'ya veda! Gözyaşlarına boğuldular... - Magazin haberleri

    CİVAN CANOVA HAKKINDA

    1955 yılında Ankara'da doğdu. Babası tiyatrocu Mahir Canova, annesi Gündüz Sencer'dir. Küçük yaşta iken anne ve babası ayrıldı, anneannesi tarafından büyütüldü.
  • Civan Canova'ya veda! Gözyaşlarına boğuldular... - Magazin haberleri

    Annesi ikinci evliliğini oyuncu Kartal Tibet ile yaptı. İlkokul yıllarında Ankara Radyosu'nda babasının yönetmenliğini yaptığı Radyo Çocuk Saati’nde küçük roller aldı. Üvey babası Kartal Tibet onu film setleri ile tanıştırdı. İlkokuldan sonra yatılı olarak TED Ankara Koleji'nde okudu.
  • Civan Canova'ya veda! Gözyaşlarına boğuldular... - Magazin haberleri

    1973 yılında Ankara Koleji'nden mezuniyetinin ardından konservatuvar sınavlarına hazırlandığı 1974 yılının yaz aylarında Yılmaz Güney'in "Arkadaş" filminde oyunculuğa başladı.
  • Civan Canova'ya veda! Gözyaşlarına boğuldular... - Magazin haberleri

    Aynı yıl Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'ne kaydoldu. Öğrenciliği sırasında Şerif Gören'in yönettiği "Nehir" (1977) adlı filmde rol aldı. Konservatuvardan 1979 yılında mezun oldu ve Devlet Tiyatroları kadrosuna girerek İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda çalışmaya başladı, birçok oyunda görev aldı. Sanatçı, tiyatronun yanı sıra sinema filmlerinde de rol aldı.
  • Civan Canova'ya veda! Gözyaşlarına boğuldular... - Magazin haberleri

    1979 yılından itibaren Devlet Tiyatrosu sanatçısı olarak birçok oyunda rol aldı. 1990'lı yıllardan itibaren yazdığı tiyatro oyunları ile ödüller aldı. Pek çok dizi ve filmde yer alan sanatçı, 2006 yılında "Eve Dönüş" filmindeki işkenceci polis rolü ile Altın Portakal En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü'nü, 2011 yılında "Ölüleri Gömün" oyunundaki rolü ile Afife Tiyatro Ödülleri Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu Ödülü'nü kazandı.
  • Civan Canova'ya veda! Gözyaşlarına boğuldular... - Magazin haberleri

    'Çiçek Taksi', 'Fatmagül'ün Suçu Ne?' ve 'Paramparça' dizilerinde canlandırdığı karakterle hafızalara kazınan Canova, ayrıca resim sanatıyla da ilgileniyordu.









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