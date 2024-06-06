Çizgi filmlerdeki bu detayı hiç fark ettiniz mi? Karakterlerin neden sadece 4 parmağı var, işte cevabı!
Çizgi film karakterleri her zaman belirli kurallara uyar; örneğin, alışılmadık ve inanılmaz durumlara kapılıp kalmak ve çoğu durumda neredeyse yok edilemez olmak gibi. Ancak, yıllardır izleyicilerin merakını cezbeden bir ayrıntı var: Çoğu çizgi film karakteri, genellikle yalnızca dört parmağa sahiptir. İşte nedeni!
Animasyonların birden çok özelliği neredeyse ortaktır fakat çoğu izleyicinin dikkatini çeken bir ayrıntının sebebi oldukça merak ediliyor. Severek izlediğimiz animasyonların çoğunda karakterler yalnızca 4 parmağa sahip! İşte nedeni...
HEPSİNİN ORTAK ÖZELLİĞİ!
Animasyon dünyasında tuhaf ve ilginç bir ayrıntı dikkat çeker: pek çok çizgi film karakteri yalnızca dört parmaklıdır. Mickey Mouse'tan Homer Simpson'a, SpongeBob SquarePants'tan Looney Tunes kahramanlarına, Çakmaktaşlar'dan Tom ve Jerry'ye, Aladdin'deki Cin'den daha birçok ünlü karaktere kadar, hepsinin ortak özelliği üç parmak ve bir başparmağa sahip olmalarıdır.
HER HAREKET EL İLE ÇİZİLİYORDU!
Yapım dünyası artık teknolojik imkânlara sahip ancak bir zamanlar böyle değildi. Karakterlerin her hareketi tek tek elle çiziliyordu. İşte, o zamanlar karakterleri dört parmak çizmek, çizerlere büyük vakit kazandırıyordu! Ayrıca tasarruf edilen vakit, yapım şirketlerinin masraflarını da düşürüyordu.
BOYUTU AYARLAMAK KOLAY DEĞİLDİ
Belki, "Bir parmağı çizmek ne kadar zor olabilir?" diye düşündünüz ama beş parmaklı çizilen bir ele şekil vermek, parmakların boyutunu ayarlamak düşündüğünüz kadar kolay olmayabilir! Başka bir sebep olarak da genelde hayvan olan çizgi film karakterleri için dört parmağın yeterli olduğu düşünülüyordu.
TEKNOLOJİ İLERLESE DE BUNDAN VAZGEÇİLMEDİ
Elbette, işler değişti. Artık her şey daha teknolojik ilerliyor. Ancak hâlâ çizgi film karakterlerinin birçoğu dört parmağa sahip. Bu bir nevi geleneğe ve alışılmış görüntüya sadık kalmakla alakalı görülüyor.
Kaynak: AV Club, Screen Rant
Fotoğraf kaynak: IMDb