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        Haberler Yaşam Çizgili sırtlan ailesi fotokapanda!

        Çizgili sırtlan ailesi fotokapanda!

        Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, fotokapana yansıyan çizgili sırtlan ailesinin görüntüsünü paylaştı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.04.2024 - 10:04 Güncelleme: 08.04.2024 - 10:04
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        Aile olarak fotokapana yakalandılar!
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        Doğada yaban hayatın izlenmesi amacıyla yerleştirilen fotokapana, çizgili sırtlan ailesi yansıdı.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, görüntüleri Şanlıurfa'da kaydetti.

        Görüntüler DKMP tarafından sosyal medyada, "Çizgili sırtlan (Hyaena hyaena) ailesinin tamamını kayda aldık galiba" notuyla paylaşıldı.

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        #Çizgili sırtlan ailesi
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