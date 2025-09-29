Cizre nerede? Cizre hangi şehirde, ilde, bölgede?

"Cizre hangi şehirde?" sorusunun yanıtı Şırnak'tır. Ancak Cizre, Türkiye'de "ili ilçesinden küçük" olan nadir örneklerden biridir; hem nüfus hem de ekonomik aktivite bakımından Şırnak il merkezini geride bırakmıştır. Konumu, onu Dicle Nehri kıyısında, Mezopotamya ovasının verimli toprakları üzerine kurulmuş bir merkez yapar. Burası sadece bir ilçe değil, aynı zamanda Türkiye'nin Irak'a açılan kapısı olan Habur'un hemen öncesindeki son büyük duraktır. Tarihi Ulu Camii, Kırmızı Medrese ve Hz. Nuh Türbesi gibi paha biçilmez eserleri barındıran Cizre, bölgenin en önemli yerleşimlerinden biridir. Detaylar yazımızın devamında.

CİZRE NEREDE?

REKLAM

Cizre, Türkiye'nin güneydoğu ucunda, Dicle Nehri'nin kıyısında yer alan bir ilçedir. Suriye ve Irak sınırlarının kesiştiği bir "üçlü sınır" (tri-border) bölgesinde konumlanmıştır.

Coğrafi olarak Cizre; doğusunda Silopi (Irak sınırına açılan ilçe), batısında Mardin il sınırındaki İdil, kuzeyinde Güçlükonak ve idari merkezi olan Şırnak (il merkezi) ile komşudur. İlçenin güney sınırı ise doğrudan Suriye devleti ile çizilmiştir.

CİZRE HANGİ ŞEHİRDE? Cizre, Şırnak şehrine (iline) bağlı bir ilçedir. 1990 yılında Siirt'ten ayrılarak il yapılan Şırnak'ın, en büyük, en kalabalık ve en gelişmiş ilçesidir. Cizre, bağlı olduğu Şırnak şehir merkezinin (dağlık ve yüksek bir alandadır) aksine, Dicle Nehri kenarındaki verimli ve düz Cizre Ovası'nda kuruludur. Bu elverişli coğrafi konum, Cizre'yi tarih boyunca il merkezinden daha cazip bir yerleşim yeri ve ticaret merkezi yapmıştır. CİZRE HANGİ İLDE? Cizre, idari olarak Şırnak iline kayıtlıdır. Şırnak ilinin 7 ilçesinden (Merkez, Cizre, Silopi, İdil, Uludere, Güçlükonak, Beytüşşebap) biridir. Cizre, nüfus ve ekonomik potansiyel olarak Şırnak ilinin "de facto" (fiili) merkezi olarak kabul edilir. REKLAM Pek çok ulusal firmanın bölge müdürlükleri, bankaların bölgesel merkezleri ve ticari işletmeler, idari başkent olan Şırnak merkez yerine, lojistik ve nüfus avantajları nedeniyle Cizre'de konumlanmıştır. #resim#1298390# CİZRE HANGİ BÖLGEDE? Cizre, coğrafi olarak Türkiye'nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yer alır. Bölgenin Dicle Bölümü'nde, Mezopotamya Havzası'nın en kuzey noktasında konumlanmıştır. Cizre Ovası olarak bilinen bu düzlük, Dicle Nehri tarafından sulanır.

İlçe, Türkiye'nin iklimsel olarak en sıcak noktalarından biridir. Bölgede, yaz aylarında sıcaklıkların düzenli olarak 45 santigrat derecenin üzerine çıktığı, çöl iklimine yakın (sıcak ve kurak) bir iklim hakimdir. Kış ayları ise genellikle ılıman ve yağışlı geçer. CİZRE KONUMU NEDİR? "Cizre konumu nedir?" sorusu, ilçenin Türkiye için neden bu kadar önemli olduğunu açıklayan birçok stratejik, ekonomik, tarihi ve kültürel yanıtı barındırır. Öncelikle, Cizre'nin konumu, onu Türkiye'nin en stratejik dış ticaret ve lojistik noktalarından biri yapar. İlçe, hem Suriye hem de Irak sınırına bitişik bir "üçlü sınır" bölgesindedir. Ekonomik önemini tanımlayan asıl unsur, Türkiye'nin Irak'a ve Orta Doğu'ya açılan ana ticaret kapısı olan Habur Sınır Kapısı'na olan yakınlığıdır. Habur Sınır Kapısı (Silopi ilçesinde yer alır), Cizre'ye sadece 40-45 kilometre mesafededir. Cizre, Avrupa'dan ve Türkiye'nin batısından gelip Irak'a giden TIR'lar (uluslararası nakliye kamyonları) için son büyük durak, dinlenme ve lojistik merkezidir. Bu durum, ilçe ekonomisini uluslararası ticarete bağımlı hale getirmiştir.