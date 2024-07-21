Clint Eastwood'un hayat arkadaşı Christina Sandera hayatını kaybetti

Clint Eastwood, ilk evliliğini model Maggie Johnson'la yaptı. 1953'te başladıkları evlilik hayatı 11 yıl sürdü. Ancak çift, 1984 yılına kadar boşanmadı.

Clint Eastwood'un yıllar içinde 8 çocuğu oldu. Dina Ruiz ile evliliğinden olan kızı Morgan 27 yaşında. Maggie Johnson ile evliliğinden 56 yaşındaki oğlu Kyle ve 52 yaşındaki Alison var.