Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Clint Eastwood'un hayat arkadaşı Christina Sandera'nın ölüm nedeni belli oldu - Magazin haberleri

        Clint Eastwood'un hayat arkadaşı Christina Sandera'nın ölüm nedeni belli oldu

        Clint Eastwood'un 61 yaşında hayatını kaybeden sevgilisi Christina Sandera'nın ölüm nedeni açıklandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.07.2024 - 12:11 Güncelleme: 24.07.2024 - 12:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Oscar'lı yıldız Clint Eastwood'un 10 yıldır birlikte olduğu hayat arkadaşı Christina Sandera'nın ölüm haberi birkaç gün önce verilmiş, Clint Eastwood'un sözcüsü tarafından, 61 yaşındaki kadının ölümüyle ilgili daha fazla bilgi verilmeyeceği belirtilmişti.

        2

        Christina Sandera'nın ölüm nedeni belli oldu. Monterey şehrinin sağlık müdürlüğü yetkilisi, New York Post Gazetesi'ne yaptığı açıklamada, Christina Sandera'nın 18 Temmuz'da 61 yaşında kalp krizinden öldüğünü açıkladı.

        3

        Ölüm belgesinde, Christina Sandera'nın kalp atışının zamanlaması veya düzenindeki bir anormallik olan kardiyak aritmiden bahsedildi ve damar sertliğinin de Sandera'nın ölümüne yol açan ek bir durum olduğu belirtildi.

        4

        94 yaşındaki oyuncu ve yönetmen Clint Eastwood, hafta sonu yaptığı açıklamada, "Christina sevgi dolu, şefkatli bir kadındı. Onu çok özleyeceğim" ifadesini kullanmıştı.

        5

        Clint Eastwood ile Christina Sandera, 2014'ten beri birlikteydi. Tanıştıklarında Sandera, Eastwood'un California'daki otel ve restoranında hostes olarak çalışıyordu.

        İkili, birlikte ilk pozlarını 2015 Oscar Ödülleri'nde kırmızı halıda verdi.

        6

        Clint Eastwood, 1996'dan 2014'e kadar gazeteci Dina Ruiz ile evliydi. Oyuncu, ilk evliliğini model Maggie Johnson'la yaptı. 1953'te başladıkları evlilik hayatı 11 yıl sürdü. Ancak çift, 1984'e kadar boşanmadı.

        Clint Eastwood'un yıllar içinde 8 çocuğu oldu. Dina Ruiz ile evliliğinden olan kızı Morgan 27 yaşında. Maggie Johnson ile evliliğinden 56 yaşındaki oğlu Kyle ve 52 yaşındaki Alison var.

        7

        Clint Eastwood'un kimliği bilinmeyen bir kadından 69 yaşında Laurie adında bir kızı ve dublör Roxanne Tunis ile ilişkisinden 60 yaşında Kimber adında bir kızı bulunuyor.

        Uçuş görevlisi Jacelyn Reeves'ten olan çocukları, 38 yaşındaki oğlu Scott ve 36 yaşındaki kızı Kathryn.

        Clint Eastwood ve oyuncu Frances Fisher, 1993'te şu anda kızları Francesca'yı kucaklarına aldı.

        #Clint Eastwood
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Polisten kaçıyordu... 2 genç yola savruldu!
        Polisten kaçıyordu... 2 genç yola savruldu!
        Trump'a suikast girişiminde yeni görüntüler!
        Trump'a suikast girişiminde yeni görüntüler!
        Fenerbahçe transferi KAP'a bildirdi!
        Fenerbahçe transferi KAP'a bildirdi!
        Denizde taciz iddiasında linç girişimi!
        Denizde taciz iddiasında linç girişimi!
        Eleme sihirbazı!
        Eleme sihirbazı!
        "Dış yükümlülükleri azaltıyoruz"
        "Dış yükümlülükleri azaltıyoruz"
        'Oğlumu woke hareketi öldürdü'
        'Oğlumu woke hareketi öldürdü'
        El öpmeye gittiler
        El öpmeye gittiler
        Babası ve üvey annesine kanlı pusu kurmuştu! Cani evlat konuştu!
        Babası ve üvey annesine kanlı pusu kurmuştu! Cani evlat konuştu!
        "DNA'ları uyuşuyor!"
        "DNA'ları uyuşuyor!"
        AYM'den flaş imar affı kararı
        AYM'den flaş imar affı kararı
        Tekne tatilinde 10'uncu gün
        Tekne tatilinde 10'uncu gün
        Beren Su 13 yaşındaydı... Asansörde ölüm!
        Beren Su 13 yaşındaydı... Asansörde ölüm!
        Aslan'ın 'Bah'tı kapalı!
        Aslan'ın 'Bah'tı kapalı!
        Ailesi bulmak için TV programına katılmıştı! 42 gün sonra haber var!
        Ailesi bulmak için TV programına katılmıştı! 42 gün sonra haber var!
        EYT’nin maliyeti ne kadar?
        EYT’nin maliyeti ne kadar?
        Biden çekildi, Harris öne geçti
        Biden çekildi, Harris öne geçti
        Sosyal medyadaki yemek içerikleri "hedonik açlığı" tetikliyor
        Sosyal medyadaki yemek içerikleri "hedonik açlığı" tetikliyor
        'Altına Hücum' olsun
        'Altına Hücum' olsun
        "Dijital dünya ilerliyor biz geride kalıyoruz"
        "Dijital dünya ilerliyor biz geride kalıyoruz"