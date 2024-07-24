Clint Eastwood'un hayat arkadaşı Christina Sandera'nın ölüm nedeni belli oldu
Clint Eastwood'un 61 yaşında hayatını kaybeden sevgilisi Christina Sandera'nın ölüm nedeni açıklandı
Oscar'lı yıldız Clint Eastwood'un 10 yıldır birlikte olduğu hayat arkadaşı Christina Sandera'nın ölüm haberi birkaç gün önce verilmiş, Clint Eastwood'un sözcüsü tarafından, 61 yaşındaki kadının ölümüyle ilgili daha fazla bilgi verilmeyeceği belirtilmişti.
Christina Sandera'nın ölüm nedeni belli oldu. Monterey şehrinin sağlık müdürlüğü yetkilisi, New York Post Gazetesi'ne yaptığı açıklamada, Christina Sandera'nın 18 Temmuz'da 61 yaşında kalp krizinden öldüğünü açıkladı.
Ölüm belgesinde, Christina Sandera'nın kalp atışının zamanlaması veya düzenindeki bir anormallik olan kardiyak aritmiden bahsedildi ve damar sertliğinin de Sandera'nın ölümüne yol açan ek bir durum olduğu belirtildi.
94 yaşındaki oyuncu ve yönetmen Clint Eastwood, hafta sonu yaptığı açıklamada, "Christina sevgi dolu, şefkatli bir kadındı. Onu çok özleyeceğim" ifadesini kullanmıştı.
Clint Eastwood ile Christina Sandera, 2014'ten beri birlikteydi. Tanıştıklarında Sandera, Eastwood'un California'daki otel ve restoranında hostes olarak çalışıyordu.
İkili, birlikte ilk pozlarını 2015 Oscar Ödülleri'nde kırmızı halıda verdi.
Clint Eastwood, 1996'dan 2014'e kadar gazeteci Dina Ruiz ile evliydi. Oyuncu, ilk evliliğini model Maggie Johnson'la yaptı. 1953'te başladıkları evlilik hayatı 11 yıl sürdü. Ancak çift, 1984'e kadar boşanmadı.
Clint Eastwood'un yıllar içinde 8 çocuğu oldu. Dina Ruiz ile evliliğinden olan kızı Morgan 27 yaşında. Maggie Johnson ile evliliğinden 56 yaşındaki oğlu Kyle ve 52 yaşındaki Alison var.
Clint Eastwood'un kimliği bilinmeyen bir kadından 69 yaşında Laurie adında bir kızı ve dublör Roxanne Tunis ile ilişkisinden 60 yaşında Kimber adında bir kızı bulunuyor.
Uçuş görevlisi Jacelyn Reeves'ten olan çocukları, 38 yaşındaki oğlu Scott ve 36 yaşındaki kızı Kathryn.
Clint Eastwood ve oyuncu Frances Fisher, 1993'te şu anda kızları Francesca'yı kucaklarına aldı.