Club Brugge - Anderlecht maçı heyecanı

Club Brugge ve Anderlecht, 26 Ağustos 2018 Pazar günü Belçika 1.Lig A maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 15:30. Maç öncesi Club Brugge 10 puanla 3. sırada, Anderlecht 12 puanla 1. sırada bulunuyor. Ev sahibi Club Brugge, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Anderlecht son 5 mücadelede 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 534 kodlu maçı oynayanlar; Club Brugge galibiyet oranı 1.65, beraberlik oranı 3.30, Anderlecht galibiyet oranı 3.40. Alt oranı 1.85, üst oranı 1.50. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.85.

Club Brugge son hafta oynanan KAA Gent maçında 0-1 yenildi.

Anderlecht ise Genk maçında 1-2 yenildi.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Club Brugge, 8 gol attı ve 2 gol yedi.

Anderlecht, dış sahada 2 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Anderlecht 6 kez gol sevinci yaşadı, 2 kez topu ağlarında gördü.

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