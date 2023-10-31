İstanbul’da dehşet! Öldürüp üzerini mezar taşıyla kapattı! İstanbul'da, tüyler ürperten bir olay yaşandı. Üsküdar Karacaahmet Mezarlığı'nda, güvenlik görevlileri, öldürülmüş ve üzerine mezar taşı konulmuş bir erkek cesedi buldu. Olay yerine gelen polis, yaptığı incelemenin ardından ölen kişinin kimliğini belirledi. Cinayeti işleyen katil zanlısı ise bir genç kızı gasp ederken suçüstü yakalandı

İstanbul'da dehşete düşüren olay, önceki gün Üsküdar Karacaahmet Mezarlığı'nda yaşandı. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, mezarlıktaki güvenlik personeli üzerine mezar taşı konulmuş bir erkek cesedi gördü.

DARP EDİLİP BIÇAKLANMIŞ

Güvenlik personelinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri yaptıkları araştırmada, önce darp edilen daha sonra bıçaklanarak öldürülen kişinin Kazım Yavaşçı olduğu belirlendi.

KATİL ZANLISININ EŞKALİ SAPTANDI

Maktulün kimliğinin belirlenmesinin ardından çalışma başlatan Üsküdar Asayiş Büro Amirliği ekipleri, güvenlik görevlileri tarafından bölgede dolaşan şüpheli bir kişinin eşkalini saptadı.

GENÇ KIZI DA GASP ETTİ

Eşkal doğrultusunda çalışma yapan polis, mezarlık bölgesinin yakınında gasp edilen bir genç kızın ifadelerine başvurdu. Genç kızı gasp eden şüpheli Tayfun Akdağ yakalandı. Kısa çalışmanın ardından şüphelinin mezarlıkta cesedi bulunan Kazım Yavaşcı’yı öldüren zanlı olduğu belirlendi.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Gözaltına alınan Akdağ, cinayeti itiraf etti. Akdağ'ın, "Konuşurken tartıştık. Küfür etmeye başlayınca önce darp ettim. Sonra da bıçakla öldürdüm" dediği öğrenildi. Cinayeti itiraf eden Akdağ tutuklanarak cezaevine gönderildi.