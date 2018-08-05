Club Tijuana - Leon sahaya çıkıyor

Club Tijuana ve Leon, 06 Ağustos 2018 Pazartesi günü Meksika Liga MX Apertura maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 04:06. Ev sahibi Club Tijuana, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Leon son 5 mücadelede 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 593 kodlu maçı oynayanlar; Club Tijuana galibiyet oranı 1.75, beraberlik oranı 3.10, Leon galibiyet oranı 3.30. Alt 1.70, üst 1.65 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.80.

Club Tijuana son hafta oynanan Toluca maçında 3-1 yenildi.

Leon ise Guadalajara maçında 0-2 yenildi.

Club Tijuana, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Club Tijuana, kendi sahasında 2 gol attı, 1 gol yedi.

Leon ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Leon, 0 gol atarken 2 gol yedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ