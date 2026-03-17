Clubhouse'un sahibi tahliye oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü ünlülere yönelik” uyuşturucu soruşturması kapsamında 7 Şubat’ta tutuklanan Bebek’teki ünlü Clubhouse isimli işletmenin sahibi Menderes Utku dün serbest bırakıldı.

SAVCILIK TALEP ETTİ

İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliği’nin kararına göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı “uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma” suçundan tutuklu olan Menderes Utku’nun adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasını talep etti.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST KALDI

Hakimlik, soruşturmanın geldiği aşama neticesinde tüm delillerin toplandığı gerekçesiyle talebi kabul etti. Ünlü mekanın sahibi Menderes Utku’nun yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi.

Soruşturma tamamlandığında şüpheli hakkında dava açılıncaya kadar veya takipsizlikle sonuçlanırsa da karar kesinleşinceye kadar adli kontrol hükümleri uygulanmaya devam edecek.