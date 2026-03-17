İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “uyuşturucu” soruşturmasında, Bebek'teki ClubHouse isimli spor salonu ve restorana polis baskın düzenlemiş, 100 Narkotik polisi ve 5 adet K-9 köpeği ile mekanda arama yapılmıştı. İşletmenin sahibi Menderes Utku 6 Şubat’ta gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı.
Clubhouse'un sahibi tahliye oldu
Ünlülere yönelik yürütülen "uyuşturucu" soruşturması kapsamında tutuklanan Bebek'teki Clubhouse isimli mekanın sahibi Menderes Utku tahliye oldu. Habertürk'ten Ceylan Sever'in özel haberi...
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü ünlülere yönelik” uyuşturucu soruşturması kapsamında 7 Şubat’ta tutuklanan Bebek’teki ünlü Clubhouse isimli işletmenin sahibi Menderes Utku dün serbest bırakıldı.
SAVCILIK TALEP ETTİ
İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliği’nin kararına göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı “uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma” suçundan tutuklu olan Menderes Utku’nun adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasını talep etti.
ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST KALDI
Hakimlik, soruşturmanın geldiği aşama neticesinde tüm delillerin toplandığı gerekçesiyle talebi kabul etti. Ünlü mekanın sahibi Menderes Utku’nun yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi.
Soruşturma tamamlandığında şüpheli hakkında dava açılıncaya kadar veya takipsizlikle sonuçlanırsa da karar kesinleşinceye kadar adli kontrol hükümleri uygulanmaya devam edecek.