Clyde - Motherwell maçı rakamları

İskoçya Lig Kupası Grup G maçında Clyde ile Motherwell, 28 Temmuz 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 17:00. Maç öncesi Clyde 4 puanla 3. sırada, Motherwell 7 puanla 2. sırada bulunuyor. Clyde, son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Motherwell son 5 mücadelede 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 310. İddaa'da Clyde kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Motherwell kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Clyde son hafta oynanan Motherwell maçında 0-4 yenildi.

Motherwell, Clyde karşılaşmaında 0-4 kazandı.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Clyde, 1 gol attı ve 1 gol yedi.

Motherwell, dış sahada 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Motherwell 1 kez gol sevinci yaşadı, 1 kez topu ağlarında gördü.

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