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        Haberler Gündem 3. Sayfa DİLAN POLAT SON DAKİKA: Dilan ve Engin Polat operasyonunda flaş gelişme! 5 şüpheli daha adliyeye sevk edildi! - Son dakika haberleri

        Dilan ve Engin Polat operasyonunda flaş gelişme! 5 şüpheli daha adliyeye sevk edildi!

        Kara para aklama, belgede sahtecilik, suç işlemek maksadıyla örgüt kurma ve vergi kanununa muhalefet suçlarıyla haklarında soruşturma başlatılan Dilan-Engin Polat çiftine yönelik yapılan operasyonda, Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 12 kişi tutuklanırken, 6 kişi adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 kişiden 5'i adliyeye sevk edildi. 1 kişinin ise ifadesinin ardından savcılık kararıyla serbest kaldığı öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2023 - 11:39 Güncelleme: 06.11.2023 - 11:39
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        Dilan ve Engin Polat operasyonunda flaş gelişme!
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        Kara para aklama, belgede sahtecilik, suç işlemek maksadıyla örgüt kurmak ve vergi kanununa muhalefet suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında Dilan ve Engin Polat çiftine yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan, emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 şüpheliden 5'i bu sabah adliyeye sevk edildi.

        1.8 MİLYON TL'Yİ KAÇIRMA İDDİASI

        DHA'da yer alan habere göre sevk edilen şüpheliler arasında Ankara'da, Polat çiftine ait 1 milyon 800 bin lirayı kaçırmaya çalışan Mustafa Özalp ile kız arkadaşı Kübra Doğan'ın da olduğu öğrenildi.

        ASİSTANI SERBEST BIRAKILDI

        Operasyonun ilk günü gözaltına alınan ve Dilan Polat'ın asistanı olarak bilinen Dilara Ülger'in ise ifadesinin ardından savcılık kararıyla serbest kaldı.

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        ADLİYEYE GÖNDERİLDİLER

        Özalp ve Doğan'la birlikte sevk edilen diğer 3 şüphelisini Uğurcan Ayyıldız, Gözde Bilgiç ve İsmail Bilgiç oldukları öğrenildi.

        12 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

        Daha önce, Dilan-Engin Polat çiftine yönelik yapılan operasyonda, Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 12 kişi tutuklanırken, 6 kişi adli kontrol şartıyla serbest kalmıştı.

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        Haberi Hazırlayan: Alper Uruş
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