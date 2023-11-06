DİLAN POLAT SON DAKİKA: Dilan ve Engin Polat operasyonunda flaş gelişme! 5 şüpheli daha adliyeye sevk edildi! - Son dakika haberleri

DİLAN POLAT SON DAKİKA: Dilan ve Engin Polat operasyonunda flaş gelişme! 5 şüpheli daha adliyeye sevk edildi! - Son dakika haberleri

Dilan ve Engin Polat operasyonunda flaş gelişme! 5 şüpheli daha adliyeye sevk edildi! Kara para aklama, belgede sahtecilik, suç işlemek maksadıyla örgüt kurma ve vergi kanununa muhalefet suçlarıyla haklarında soruşturma başlatılan Dilan-Engin Polat çiftine yönelik yapılan operasyonda, Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 12 kişi tutuklanırken, 6 kişi adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 kişiden 5'i adliyeye sevk edildi. 1 kişinin ise ifadesinin ardından savcılık kararıyla serbest kaldığı öğrenildi

Kara para aklama, belgede sahtecilik, suç işlemek maksadıyla örgüt kurmak ve vergi kanununa muhalefet suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında Dilan ve Engin Polat çiftine yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan, emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 şüpheliden 5'i bu sabah adliyeye sevk edildi.

1.8 MİLYON TL'Yİ KAÇIRMA İDDİASI DHA'da yer alan habere göre sevk edilen şüpheliler arasında Ankara'da, Polat çiftine ait 1 milyon 800 bin lirayı kaçırmaya çalışan Mustafa Özalp ile kız arkadaşı Kübra Doğan'ın da olduğu öğrenildi.

ASİSTANI SERBEST BIRAKILDI Operasyonun ilk günü gözaltına alınan ve Dilan Polat'ın asistanı olarak bilinen Dilara Ülger'in ise ifadesinin ardından savcılık kararıyla serbest kaldı. REKLAM

ADLİYEYE GÖNDERİLDİLER Özalp ve Doğan'la birlikte sevk edilen diğer 3 şüphelisini Uğurcan Ayyıldız, Gözde Bilgiç ve İsmail Bilgiç oldukları öğrenildi.

12 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI Daha önce, Dilan-Engin Polat çiftine yönelik yapılan operasyonda, Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 12 kişi tutuklanırken, 6 kişi adli kontrol şartıyla serbest kalmıştı. Dilan ve Engin Polat tutuklandı Haberi Görüntüle Dilan Polat: Ben sadece reklam yaptım Haberi Görüntüle

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