Meteoroloji açıkladı! Yağış yok, sis ve pus var Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Türkiye genelinde yağış beklenmiyor. Sabah ve akşam saatlerinde yurt genelinde sis ve pus oluşması tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyı illerinin yüksek kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde batı, iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

İstanbul Kısmen Güneşli 24° Ankara Güneşli 22° İzmir Güneşli 26° Antalya Güneşli 25° Trabzon Güneşli 22° Bursa Kısmen Güneşli 24° Adana Güneşli 30° Diyarbakır Güneşli 24° Gaziantep Güneşli 25° Ağrı Kısmen Güneşli 16°

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normallerinin (6-10 derece) üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.