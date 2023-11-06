7 Şurada Paylaş!







"Kuraklığın devam etmesi durumunda gittikçe bu oran aşağı düşecektir. Bodrum yarımadasında yer altı suları oldukça aşağıda, ileride sorun olmaması için güvenli çekimin sürdürülmesi lazım. Bu hususta yarımada genelinde belediyemiz, bu bölgedeki yerleşimlerde geçirimsiz yüzeyleri geçirimli hale getirerek, yağış sularının yer altı sularına sızmasını sağlamalı ve sonucunda yer altı su tablasının yukarı çıkmasını sağlayacak. Buna benzer tedbirlerin alınması gerekiyor."

8 Şurada Paylaş!







"TARIMSAL AKTİVİTELER OLUMSUZ ETKİLECEK, ÇEKİM DEBİSİ DÜŞECEK" Kuyu başına su debilerinin düştüğünü ifade eden Doç. Dr. Özçelik, şöyle devam etti: "İlave su kuyuları açılması demek buradaki iletilen su miktarının artacağı anlamına gelmiyor. Su kuyularından daha fazla çekim yapmak ve bu iki barajın açığını kapatmak üzere daha hızlı bir şekilde çalıştırılması durumunda yer altı suyu çekiliyor, geçtiğimiz dönemde 10 litre/saniye olan debiler zamanla kuyu başına 5,3 ve 2 litre/saniyelere kadar düşüyor. Bu yer altı suyu tablasının düşmesine sebebiyet veriyor."