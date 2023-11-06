Obama'dan İsrail-Filistin açıklaması: Kimsenin eli temiz değil

'Pod Save America' adlı podcast'teki röportajında konuşan eski ABD Başkanı Obama konuşmasında TikTok üzerinden gerçekleşen aktivizmi eleştirdi.

Milyonlarca kişi çatışmaya yönelik tepkilerini göstermek için TikTok ve Instagram gibi platformlara yöneldi ancak Obama, insanların 'dışarıda insanlarla konuştuğunu' görmeyi tercih edeceğini söyledi.

Obama "Eğer bunu gerçekten değiştirmek istiyorsanız, karşı taraftan biriyle nasıl konuşacağınızı bulmanız, onları dinlemeniz, ne hakkında konuştuklarını anlamanız ve bunu göz ardı etmemeniz gerekiyor. Sorunu çözmek istiyorsanız, o zaman tüm gerçeği kabul etmelisiniz. Kimsenin elinin temiz olmadığını, hepimizin bir dereceye kadar suç ortağı olduğumuzu kabul etmelisiniz" dedi.

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Obama "Yaşananları bakınca geriye dönüp düşünüyorum 'Başkanlığım sırasında, bunu ne kadar çok denesem de ileriye taşımak için daha fazla ne yapabilirdim?' dediğim anlar oldu. Bir yanım hala 'Peki, yapabileceğim başka bir şey var mıydı?' diyor" diye ekledi.

Obama, "Hamas'ın yaptığı korkunçtu ve bunun hiçbir gerekçesi yok" derken "İşgalin ve Filistinlilerin başına gelenlerin dayanılmaz olduğu da doğru" ifadelerini kullandı.

Eski ABD Başkan sözlerine şöyle devam etti "Aynı zamanda doğru olan şu ki, büyükanne ve büyükbabanız veya büyük büyükanne ve büyükbabanız size antisemitizm hakkında hikayeler anlatmadıkça Yahudi halkının görmezden gelinen bir geçmişi varve doğru olan şu ki şu anda ölen ve Hamas'ın yaptıklarıyla hiçbir ilgisi olmayan insanlar var. Ancak az önce söylediklerim bile hala şu gerçeği cevaplamıyor: Bugün çocukların öldürülmesini nasıl önleyebiliriz?"

* Haberin görseli Associated Press ve Shutterstock'tan servis edilmiştir.